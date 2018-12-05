MHP Kırıkkale Yahşihan İçesi Belediye Başkan Adayı Osman Türkyılmaz Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP, Kırıkkale Yahşihan İçesi Belediyesi Başkan adayı olarak Osman Türkyılmaz'ı seçti.

OSMAN TÜRKYILMAZ KİMDİR?

Türkyılmaz, 5 Şubat 1974 tarihinde Kırıkkale'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Kırıkkale'de tamamladıktan sonra Kırıkkale Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

YAHŞİHAN SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFINDA ÇALIŞTI

1989-1994 yılları arasında Yahşihan Belediyesi'nde Muhasebe Emlak ve Yazı İşleri servisinde çalışan Türkyılmaz, 1996 yılında Yahşihan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfın 'da memur olarak görev yapmaya başladı. 2000 yılından itibaren aynı Vakıf Müdürlüğü görevine getirilen Osman Türkyılmaz, halen aynı görevi ve Yahşihan İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği saymanlığı görevini yerine getiriyor.

YAHŞİHAN TİYATRO TOPLULUĞUNU KURDU

Kırıkkale'de Sosyo-Ekonomik Kalkınma Proje Danışmanı; Bahşili, Keskin, Karakeçili ve Çelebi Vakıflarında da proje formatörü olarak görevlendirilen Türkyılmaz, 2011 yılında Yahşihan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa kurulan "Cemil İpekçi Moda ve Tasarım Atölyesinde" Proje Koordinatörü olarak bulundu. Yahşihan Spor Kulübü Başkanlığı da yapan belediye başkan adayı, Yahşihan Tiyatro Topluluğunu kurdu ve Topluluk Başkanı olarak görev yaptı. Güzel Konuşma, Diksiyon ve Muhabirlik kurslarına katıldı.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Evli ve 3 çocuk babası olan Türkyılmaz, 2014 yılı yerel seçimlerinde MHP'den Yahşihan Belediye Başkan Adayı oldu. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de yine MHP'den Kırıkkale Yahşihan İçesi Belediye Başkan adayı oldu.