MHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Onur Köksal Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den, Bolu Dörtdivan Belediye Başkan adayı olarak Onur Köksal'ı seçti.

ONUR KÖKSAL KİMDİR?

Onur Köksal, 11 Mayıs 1980 tarihinde doğdu. 2002-2007 yılları arasında öğretmenlik ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2007-2013 yılları arasında okutman olarak Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu, 2013-2014 yılları arasında okutman doktor olarak Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu, 2014 yılından bu yana ise doçent olarak, Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda görev alıyor.

KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Köksal, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Kırşehir Belediye Başkan adayı oldu.