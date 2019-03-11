MHP Kırşehir Teşkilatından Birlik ve Beraberlik Mesajı

Kaynak: AA

MHP Kırşehir teşkilatında, mevcut yöneticiler ile teşkilatta daha önce görev alanlar bir araya geldi.İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bir restoranda düzenlenen yemek etkinliğine MHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Onur Köksal, MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları yöneticileri ile daha önce partinin farklı kademelerinde görev almış eski yöneticiler ve Kırşehir Ülkü Ocakları yöneticilerinin katıldığı belirtildi.Yemekte birlik ve beraberlik mesajlarının verdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Birlik mesajı verilen yemekte tüm ülkücülerin Milliyetçi Hareket Partisinde toplanacağı ve Doç. Dr. Onur Köksal Beyi destekleyeceği vurgusu yapıldı. Parti teşkilatları ve Ülkü Ocakları olarak her zaman aynı yöne bakıldığı ve bilge lider Dr. Devlet Bahçeli'nin izinden yüründüğü dile getirildi. Devletin bekası için Cumhur İttifakı'nın gerekliliği ve bu ittifaka samimiyetle bağlı kalındığı belirtildi."