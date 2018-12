01 Aralık 2018 Cumartesi 15:46



MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı: "Osmanlı dedemiz, Türkiye Cumhuriyeti babamız"MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı: "Birileri Osmanlıcılık yapıyor birileri Türkiye Cumhuriyetçiliği yapıyor. Bunlar çok tehlikeli işler"SAMSUN - Samsun'da düzenlenen "12. Balkan Tarihi Kongresi"nde konuşan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Türkiye'de son zamanlarda Osmanlı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin çatıştırılmaya çalışıldığını söyleyerek, "Osmanlı bizim dedemiz, Türkiye Cumhuriyeti babamız" dedi. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumunun desteğiyle düzenlenen "12. Balkan Tarihi Kongresi" Samsun'da başladı. Şehit Ömer Halisdemir Salonunda gerçekleşen kongrede, özellikle son iki yüzyılda önemli siyasi ve sosyal olaylara sahne olan Balkanların tarihi çok yönlü olarak ele alınacak. Yurt içinden ve yurt dışından kongreye katılan yaklaşık 50 bilim insanı, bölgede yaşanan milliyetçilik hareketleri, mübadele ve göç olayları, diğer ülkelerin bölgeye yönelik dış politikaları gibi konularda değerlendirmelerde bulunacak. Çeşitli isyan, savaş, göç olayları sonucunda önemli siyasi ve sosyal dönüşümler geçiren bölgedeki Osmanlı mirası da kongrede ele alınacak konular arasında bulunuyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım Belediyesi, Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu ve Samsun Mübadele Derneğinin de katkı sağladığı kongrede 2 gün boyunca 8 oturum düzenlenecek. Açılıştan önce; Kongre Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu, Samsun Mübadele Derneği Başkanı Olcay Yanık, Karadeniz Rumeli Dernekler FederasyonuBaşkanı Kemalettin Altınsoy, Yunanistan DEB Partisi Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet, Osmanlı Akıncı Beyi Gazi Evrenos'un 17. kuşak torunu Bozok Evrenosoğlu, Gagavuzya'dan Serghehi Kopuscu, Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve 25. Dönem MHP Samsun Milletvekili Hüseyin Edis selamlama konuşması yaptı. Kongrede bir konuşma yapan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Daha bir asır öncesinde bizim için Bursa neyse Üsküp oydu; Bağdat, Musul, Selanik, Kırcaali neyse İstanbul, Edirne, Balıkesir, Samsun oydu. İşte bu sebeple diyoruz ki Türkiye Türkiye'den çok daha büyüktür. Bizim medeniyet coğrafyamızın, gönül coğrafyamızın sınırları; Balkanlardan Kafkaslara, Orta Asya'ya ve yedi kıtaya yayılır. Bizim milletimiz bu coğrafyadaki bin yıllık varlığı boyunca vatanın her karışını kanı ile yoğurarak bayrağımız dalgalandıran ve buraları bize vatan kılmıştır" şeklinde konuştu. Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti üzerinden karışıklık çıkarmaya çalışanların olduğunu vurgulayan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ise gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Sancaklı şunları söyledi: "Bugünlerde Osmanlı ile Türkiye Cumhuriyeti'ni çatıştırmaya çalışıyorlar. Birileri Osmanlıcılık yapıyor birileri Türkiye Cumhuriyetçiliği yapıyor. Bunlar çok tehlikeli işler. Çok net. Osmanlı bizim dedemiz, Türkiye Cumhuriyeti babamız. Bunun dışında bütün söylenenler, yapılan propagandalar Türkiye Cumhuriyeti'nin sonunu getirmek için yapılan hareketlerdir. Son dönemlerde yeni bir şey daha başladı. Atatürk'ü sevmeyenler, aşırı derecede Atatürkçülük yaptığını söyleyenler. Türkiye Cumhuriyeti'ni bu mavi gözlü yakışıklı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları kurmuştur. Şu an Türkiye'de Atatürk düşmanları var, özellikle provokasyonlar yaptırılıyor. Bir de Atatürk'ün ismini kullanarak başka türlü provokasyon yapanlar var. Bunlara karşı çok dikkatli olmamız lazım. Atatürk'e kim düşmanlık yapıyorsa, Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanıdır. Ama Atatürk üzerinden de provokasyon yapmak isteyenler var. Bunlara da çok dikkat etmemiz lazım." "Haç ve hilal savaşı hala devam ediyor" Türkiye'nin üzerine oyunlar oynandığını belirten Sancaklı, "Yüzyıllardır haç ve hilal savaşı var. Hala daha devam ediyor. Şu an ülkemize yapılan saldırıların ana temelinde bu vardır. Bu savaşta haç hilali yenmek istiyor. Türkiye Cumhuriyeti kim? Dünyadaki bütün Müslüman ve Türklerin ana merkezi, ana üssü. Eğer biz Türkiye'yi parçalarsak bölersek, Suriye'ye çevirirsek, Müslümanlığı ve Türklüğü bitiririz hesapları yapılıyor. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Konuşmacılarına İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından hediyeler takdim edildi. Kongreye, MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin de katıldı.