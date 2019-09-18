Haberler » Güncel » Haber

MHP Konya İl Başkanı görevden alındı

Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanı Murat Çiçek 5 yıldır sürdürdüğü görevinden alındı.

18.09.2019 22:25

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek görevden alındığını açıkladı.

Murat Çiçek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 yıldır sürdürdüğü il başkanlığı görevinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdiri ile sona erdiğini bildirdi.

"BAHÇELİ'NİN EMRİNDEYİM"

Çiçek, "Sonuçta bu bir nöbet devridir ve önemli olan Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in de dediği gibi bayrağı lekelemeden yere düşürmeden teslim edebilmektir. Bu çerçevede görevimi yaptığımı ve yine bu çerçevede görevimi teslim ettiğimi düşünüyorum. Bundan sonra da davamın ve Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin emrindeyim. Yine bugüne kadar birlikte görev yaptığım tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

MHP Konya İl Başkanı görevden alındı

Milliyetçi Hareket Partisi, Murat Çiçek, Konya, MHP, Politika, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:38 'Dur' ihtarına uymayan midibüste 19 kaçak yakalandı
00:30 Spor feghouli ve luyindama'dan club brugge değerlendirmesi
00:30 Kahramanmaraş yazıcıoğlu ailesinin avukatı: cumhuriyet tarihinin en kapsamlı suikastının...
00:30 Maltepe'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
00:29 Denizli'de MFÖ rüzgarı
00:28 Elazığ doçenti öldüren doktor ve sevgilisine müebbet hapis
00:28 Su kanalına giren Afgan çoban boğuldu