MHP Köşk teşkilatından Dr. Ahmet Koç'un ailesine ziyaret

AYDIN (İHA) – MHP Köşk İlçe Teşkilatı, Alparslan Türkeş' in yakın dostu merhum Dr. Ahmet Koç'un ölüm yıldönümünde ailesi ziyaret etti.MHP Köşk İlçe Başkanı Levent Güler, Köşk Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa Balaban, MHP Köşk Belediyesi Meclis üyeleri M. Latif Orhan, Mehmet Kesin, Mehmet Tan, yönetimi kurulu üyeleri M. Ali Şahan, Okan Çelik, Özgür Çelik Alparslan Türkeş' in yakın dostu ve Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç'un ağabeyi merhum Dr. Ahmet Koç'un vefat yıldönümünde eşi Hacı Özet Koç'u ziyaret etti. Emekli imam Ali Özcan ve Bilal Kurt Yasin-i Şerif okudular dualar edildi.Ziyaret hakkında açıklama yapan MHP Köşk İlçe Başkanı Levent Güler; "Köşk ilçemizin ve bölgemizin büyük bir değeri olan Dr. Ahmet Koç büyüğümüzü ve oğlu merhum Mustafa Koç ağabeyimizi rahmetle ve gururla anıyoruz. Köşk ilçemizin markası, cennet mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş' in yakın dostu, Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç'un ağabeyi merhum Dr. Ahmet Koç'u vefat yıldönümünde eşi Hacı Özet Koç annemiz ziyaret edip hayır dualarını aldık" dedi. - AYDIN