MHP Kulu İlçe Başkanı Vefat Etti

MHP Kulu
İlçe Başkanı Murat Toklucu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.
Geçtiğimiz hafta Salı günü partisinin TBMM'de yapılacak grup toplantısına katılmak için yönetim kurulu ile yola çıkan Toklucu, Türkiye
Büyük Millet Meclisi yakınlarında araç içerisinde fenalaşarak kalp krizi geçirdi.
Bir haftadır Ankara
Güven Hastanesi'nde tedavi gören Toklucu hayatını kaybetti.
Toklucu, yarın Kulu Merkez
Camisi'nde öğleden sonra kılınacak cenaze namazının ardından Kulu Merkez Mezarlığı'nda defnedilecek.
Milliyetçi Hareket Partisi,Kulu
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:22