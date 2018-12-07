MHP Kütahya Domaniç İlçesi Belediye Başkan Adayı Sahvet Ertürk Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP, Kütahya Domaniç İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Kütahya Domaniç İlçesi Belediye Başkan adayı Sahvet Ertürk oldu. Peki, Sahvet Ertürk kimdir?
SAHVET ERTÜRK KİMDİR?
Ertürk, 1963 Domaniç'te dünyaya geldi. ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kütahya'da tamamladıktan sonra 1988-1989 yılları arasında Domaniç Belediyesi'nde, 1990- 2012 yılları arasında Kütahya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'nde memur olarak çalıştı ve 2012 yılında emekli oldu.
DOMANİÇ BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ
Evli ve 2 çocuk babası Sahvet Ertürk, 2014 seçimlerinde Kütahya İli, Domaniç İlçesi Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Kütahya Domaniç Belediye Başkan adayı oldu.
07 Aralık 2018 Cuma 16:10