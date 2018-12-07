MHP Kütahya Pazarlar İlçesi Belediye Başkan Adayı Cavit Erdoğan Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP, Kütahya Pazarlar İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Kütahya Pazarlar İlçesi Belediye Başkan adayı Cavit Erdoğan oldu. Peki, Cavit Erdoğan kimdir?

CAVİT ERDOĞAN KİMDİR?

Erdoğan, 1970 yılında Pazarlar 'da dünyaya geldi. İlköğrenimini Pazarlar 'da, orta ve lise öğrenimini ise Kütahya İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.

İMAM HATİPLİKTEN İSTİFA ETTİ

1995 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'ni bitiren Erdoğan, 1988 yılında İmam-Hatiplik görevine başladı ve 26 yıl sürdürdüğü İmam Hatiplikten 2013 tarihinde istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisinden Pazarlar Belediye Başkan adayı oldu.

PAZARLAR BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Belediye Başkan adayı, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Pazarlar Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuk babası Erdoğan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Kütahya Pazarlar İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.