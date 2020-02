MHP'li Arkaz, koronavirüse karşı güneşe çıkılmasını tavsiye etti

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, koronavirüsünün en büyük düşmanının güneş olduğunu belirterek, "Sıcakla beraber virüs gider. Tamamen değil ama risk yüzde 60-90 azalacaktır." dedi.

Aynı zamanda bir hekim olan Arkaz, koronavirüsle ilgili TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Her dakika koronavirüsten kaynaklı ölüm ve hasta sayısının arttığını belirten Arkaz, bu virüsün İran, Lübnan ve Irak'ta olduğunu, ancak Suriye'de de bulunduğunu tahmin ettiğini dile getirdi.

Arkaz, bugüne kadar 81 bin kişinin virüse yakalandığını, 3 bine yakın kişinin de hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, "Bir hekim olarak şunu söyleyeyim: Sağlık Bakanlığımızın 1 milyonu aşkın personeli var. Gereğinden fazla, ciddi şekilde tedbir alındı. Türkiye'yi, koronavirüse karşı kontrollü müdahale ve mücadelede çok başarılı görüyorum. Dünya Sağlık Örgütü de Türkiye'yi başarılı görüyor." diye konuştu.

Arkaz, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 7,5-8 milyar kişiden 4,5-5 milyarının normal gribe yakalandığını, 650 bin kadarının da gripten öldüğünü ifade etti.

Toplu yaşamların, büyük şehirlerin, beslenme dengesizliklerinin, az güneş ve topraktan uzaklaşmanın sıkıntıların ortaya çıkmasına neden olduğunu dile getiren Arkaz, koronavirüsün en riskli olduğu grubun başında bebeklerin geldiğini vurguladı.

Arkaz, koronavirüse yakalanan her kişinin ölmeyeceğini, 100 hastadan ancak yüzde 15'inin risk taşıdığını, bunun da yüzde 3'ünün ölümle sonuçlanabileceğini ifade etti.

Neye dikkat etmeli?

Yakın temasa dikkat edilmesi gerektiğini, tokalaşmanın, öpüşmenin çok riskli olduğuna işaret eden Arkaz, "Yakın temastan uzak duracağız. Otobüsler, statlar, okullar, toplu yaşam yerleri, AVM'ler, riskli ortamlar bunlar. Çok dikkat etmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Arkaz, en önemlisi ateş olmak üzere, nefes darlığı, solunum sıkıntısı, öksürük, baş ağrısı, ileri aşamada karın ağrısı, ishal ve burun akıntılarının, koronavirüsün belirtileri olduğunu dile getirdi.

Virüsün ileri aşamasının zatürre olduğunu vurgulayan Arkaz, "Panik yok, ama tedbirli olmak zorundayız." diye konuştu.

Virüse karşı tedbiren yaklaşık 30 saniye elleri bol, sabunlu ılık suyla yıkamak gerektiğini anlatan Arkaz, ardından kolonya kullanılabileceğini ifade etti. Arkaz, düzenli ve protein bazlı beslenilmesi ve C vitamini bol sebzelerden tüketilmesini önerdi.

Güneşe çıkılmasını tavsiye eden Arkaz, "Koronanın en büyük düşmanı güneş. Hava ısındıkça virüsün riski azalacak. Korona güneşi ve sıcağı sevmez. Sıcakla beraber virüs gider. Tamamen değil ama risk yüzde 60-90 azalacaktır. Hijyen de çok önemli." ifadelerini kullandı.

Hayati Arkaz, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüse karşı ciddi önlemler aldığını ancak yine de tedbirli olmak gerektiğini kaydetti.

