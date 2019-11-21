Haberler » Politika » MHP'li Arzu Erdem: 'Engelli parklarını kullanan diğer sürücülere caydırıcı ceza verilsin' - Haber

MHP'li Arzu Erdem: "Engelli parklarını kullanan diğer sürücülere caydırıcı ceza verilsin"

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, otoparklarda engelli vatandaşlara ayrılan park yerlerinin "engelsiz kişiler" tarafından kullanılmasının önüne geçmek için cezaların caydırıcı hale getirilmesini istedi.

21.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:00MHP'li Arzu Erdem:
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, otoparklarda engelli vatandaşlara ayrılan park yerlerinin "engelsiz kişiler" tarafından kullanılmasının önüne geçmek için cezaların caydırıcı hale getirilmesini istedi.
Erdem, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engelli vatandaşlar için "engelli aylığı, engellilik indirimi, mesleki eğitim programları, istihdam belgesi indirimi, engelli park yeri kullanım kartları, ulaşım indirimi hakkı" gibi birçok düzenlemesinin bulunduğunu, bunların engelli vatandaşlar tarafından da oldukça olumlu karşılandığını belirtti.
Engelli vatandaşların bazı mağduriyetlerinin ise devam ettiğini dile getiren Erdem, bu sorunların çözümü için elden gelenin daha fazlasını yapmak gerektiğini söyledi.
Erdem, otoparklarda engelli vatandaşlara ayrılan park yerlerinin "engelsiz kişiler" tarafından kullanıldığına dikkati çekerek, "Engelli parklarını kullanan diğer sürücülere caydırıcı ceza verilsin." dedi. Bu konuda bakanlıktan talepleri bulunduğunu ifade eden Erdem, engelli park yerleri için yeniden düzenleme yapılmasının faydalı olacağını vurguladı.
Ücretsiz nakil kartı ve beyaz kartın birleştirilip tek kart olarak ülke genelinde kullanılabilmesi yönünde engelli vatandaşların talebinin bulunduğunu da aktaran Erdem, "Söz konusu çalışma, engelli kardeşlerimizin hizmetlerden daha faydalı sağlanmasını sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

MHP, Politika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Haberleri
20:28 İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler teklifi komisyonda kabul edildi (2)
20:24 İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler teklifi komisyonda kabul edildi (1)
20:12 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Burundi Büyükelçisini kabul etti
20:08 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
20:05 AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu Açıklaması
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
17:01 CHP'li Öztrak, İYİ Parti'li Dervişoğlu'nun İmamoğlu eleştirilerine yanıt verdi
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
15:01 Son Dakika: Erdoğan: Ziraat Bankası, çiftçilerimizle alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecek
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
00:24 Karaman'da vahşet! Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü
21.11.2019 20:34:42