MHP'li Avşar'dan İstanbul seçimi değerlendirmesi

MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar, İstanbul seçimleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "'Kocam 1 kilo domuz etini 7 dakikada yedi' diyerek övünen CHP İstanbul İl Başkanı Canan'ın partisi kazanacağına Binali Bey kazansın" dedi.



MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar, Bağcılar Belediyesi desteği ile 7 bölge 7 renk kültür sanat festivali kapsamında MASTÖB tarafından düzenlenen Kayısı Festivaline katıldı. Avşar'a Malatyalılar yoğun ilgi gösterdi. Burada bir konuşma yapan Avşar, gösterilen sevgiden memnun olduğunu ifade ederek, "İl Başkanlığımız süresince vatandaşlarımızın dertleri ile dertlendik, sorunlarınız sorunlarımızdır sloganıyla yardımcı olmaya çalıştık. Partimize gelen her vatandaşın sorunları ile elimizden geldiği kadar ilgilendik. Karşılığında Allah razı olsun sözleri bizlere yetti. Güven ve huzur verdiğimiz için vatandaşlarımıza çok mutluyuz" dedi. 23 Haziran İstanbul Seçimlerine değinen Avşar, "Öncelikle ortak gayemiz İstanbul'un ehline emanetini sağlamaktır. Mücadelemiz buna yöneliktir. Gayemiz, gayretimiz bundandır. İstanbul, ehline Binali Bey'e emanet edilmezse bin yıllık kardeşliğimiz zarar görecektir. Sizler ülkemizin ve İstanbul üzerinden oynanan oyunların farkındasınız. Siz hemşehrilerimin kurulan bu kirli tezgahı bozacağınızdan hiç şüphem yoktur. MHP tekrar seçim kararı alındığından beri İstanbul'u karış karış gezmekte ve ülkemizi ve İstanbul için kurgulanan bu kirli oyunu vatandaşlarımıza anlatmaktadır. Tüm kadrolarıyla sahadadır. İstanbul'un geleceğini bu hainlere teslim etmeyeceğiz. 23 Haziran'da Binali Bey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda İstanbul kazanacak, huzur kazanacak ve Milli Bekamız güvence altına alınacaktır" şeklinde konuştu.



Avşar, ana muhalefet partisine yüklenerek "'Kocam 1 kilo domuz etini 7 dakikada yedi' diyerek övünen CHP İstanbul İl Başkanı Canan'ın partisi kazanacağına Binali Bey kazansın. Sabah ezan sesinden tiksiniyorum diyen CHP PM üyesi Sena'nın partisi kazanacağına Binali Yıldırım kazansın. Yunan basınında konstantinapolisi pantuslu Ekrem kazandı diye manşet atıyorlar, buna sessiz kalan cevap vermeyen Ekrem İmamoğlu kazanacağına Binali Yıldırım kazansın. PKK'lı Dicle Deli'nin cenazesine katılan ama Trabzonlu şehit Eren Bülbül'ün cenazesine katılmayan İmamoğlu kazanacağına Binali Bey kazansın. Bir bakıyoruz ki tüm FETÖ'cüler Ekremci. PKK kandilden destek verecek kadar Ekremci bütün vatan hainleri Ekremci. şimdi birde PKK'nın siyasi uzantısı olan meclisteki HDP li bir vekili diyor ki 'CHP' ile bir olacağız. AK Parti ve MHP'li faşistleri sileceğiz.' Bire densiz bre gafiller bu cennet vatanımızı bölüp parçalamak isteyenler. Ülkeme hasımlık besleyenler, içeride ve dışarıdaki tüm bölücüler alayınıza sesleniyorum, bizleri iyi tanırsınız. Dalımızı kıranın ağacını kökünden sökeriz. Alemde şer bitmez Milliyetçi Harekette Ülkücü nefer bitmez. Biz Alayınıza yeteriz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA