MHP'li Aycan'dan sağlık personeli için atama talebi

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Sağlık Bakanlığının bu yıl 30 bin kadro aldığını, 12 binine atama yapıldığını, 18 bin için hala ilana çıkılmadığını belirterek, "2019 yılı bitmek üzere. Bir an önce bu kadroların dengeli bir şekilde ilan edilmesini bekliyoruz." dedi.

Aycan, TBMM'de, atama bekleyen sağlık meslek grubu mensuplarının temsilcileriyle basın toplantısı düzenledi.

620 bin atama bekleyen sağlık personeli adına açıklama yaptıklarını ifade eden Aycan, sağlık hizmetlerinin bir ekip işi olduğuna dikkati çekerek, "Herkes önemli ve gereklidir. Tek başına hekimin sağlık hizmeti vermesi beklenemez." diye konuştu.

Sağlık hizmetlerinin sadece hastane yaparak iyileştirilemeyeceğini, ekibin de eksiksiz hizmet vermesi gerektiğini söyleyen Aycan, şunları kaydetti:

"Personel eksikliği bütün hastanelerde yaşanıyor. Özel hastaneler yeteri kadar sağlık personeli istihdam etmiyor. Tek umut, bu yetişmiş sağlık personelini Sağlık Bakanlığının istihdam etmesidir. Bugün 620 bin atama bekleyen sağlık personeli var. Sağlık Bakanlığı bu yıl 30 bin kadro aldı, 12 binine atama yaptı, 18 bin için hala ilana çıkılmadı. 2019 yılı bitmek üzere. Bir an önce bu kadroların dengeli bir şekilde ilan edilmesini bekliyoruz. Bu alımda her meslek ve gruptan kişilere yer verilmeli. Önümüzdeki yıl bu kadro en az 60 bin olmalı. Bu, sağlık hizmetleri ve ülkemiz açısından son derece önemlidir. Gençler, hakları olmayan şeyi istemiyorlar, hakları olanı talep ediyorlar."

Atama Bekleyen Sağlık Personeli Platformu adına yapılan açıklamada da Sağlık Bakanlığının açıkladığı 18 bin atamanın bir an önce yapılması ve gelecek yıl atama yapılacak kadro sayısının 60 bin olması talep edildi.

Kaynak: AA