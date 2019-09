MHP'li Aycan: "İdamı isteyen tek partiyiz"MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, kadın cinayetleri ve çocuk istismarının her geçen gün artış gösterdiğine dikkat çekti, caydırıcı cezanın çare olduğunu belirttiKAHRAMANMARAŞ - Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, kadın cinayetlerinin ve çocuk istismarının ülkemizde artış gösterdiğini ifade ederek, "MHP bilindiği üzere idamın kaldırılmasına tek karşı olan, bugün de bazı suçlarda idamı isteyen tek partiyiz" dedi.MHP Milletvekili Sefer Aycan, İHA muhabirine kadın cinayetleri ve çocuk istismarları konusunda değerlendirmede bulundu. Kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Aycan, "Kadın cinayetleri en büyük sorunumuz. Sık karşılaştığımız bir durum. Bir tane dahi kadın cinayeti olmasını istemiyoruz. Bir bile fazla. Bu olayların birden fazla olması vahim bir durum. Ağustos ayı içerisinde 50 tane kadın cinayeti oldu. Maalesef geçen yıl rakamlarına baktığımızda 1000 kadın cinayeti var. Kadınlar eski eşi, eski nişanlısı veya beraber yaşadığı kişiler tarafından öldürülmüş" dedi.Kadın cinayetlerinin yanında çocuk istismar olaylarının da artış gösterdiği belirten Aycan, "Bir diğer olay çocuk istismarları. Maalesef çocuk yaşta kızlarımız cinsel saldırılara uğruyor. Özellikle bu olaylar Güneydoğu'da çok fazla oluyor. Şanlıurfa'da 8 aylık süre içerisinde kayıtlara geçen 400 tane çocuk istismarı vakası var. Bunun maalesef 25 tanesi hamile kalmış. Bu rakamlar azalıyor olsa, bu rakamlarım gelecekte kaybolacağını düşünsek, geleceğe daha emin bakarız. Fakat korkum o ki, gittikçe artıyor. Azalma emareleri göstermiyor" diye konuştu."Eğlencede bile cinayet işliyoruz"İdamın kaldırılmasına tek karşı olan partinin MHP olduğunu söyleyen Aycan, şöyle devam etti: "Cinayetler ilginç bir şekilde ülkemizde artıyor. Sokakta bakıyorsunuz trafikte kızıyor, adam çıkartıyor yol verme meselesinden dolayı kavga ediyor ve maalesef cinayet işliyor. Eğlencemizde bile cinayet işliyoruz. Bunun için sorunları açığa çıkartalım, konuşalım, nedenlerini düşünelim ve bunlara çözüm getirelim. Ancak bu şekilde azaltabilir, önüne geçebiliriz. Bu olayları nasıl durduracağız. İdam belki son çere. Ama bazılarının söylemi idamla da durduramıyorsunuz. MHP bilindiği üzere idamın kaldırılmasına tek karşı olan, bugünde bazı suçlarda idamı isteyen tek partiyiz. Tabi hangi konularda idam istiyoruz. Terör suçlarına idam olsun istiyoruz. Kadın, çocuk cinayeti işleyen bunu bilerek planlayan kişilere, yada birden fazla cinayet işlemiş kişilere idam bir engelleme, bir caydırıcı, önleyici olabilir mi? Düşünülmesi gereken konulardan biridir. Cinayet cinayettir. Hiç kabul edilebilecek, savunacak bir tarafı yok. Ama bunları konuşmadan çözemeyiz. Caydırıcı ceza olması bir çaredir. Çok daha önemlisi kendi anlayışımızı, birbirimize karşı duyarlılığımızı, öz saygımızı ve karşımızdaki insana saygıyı tolere etmeyi de öğrenmemiz lazım. Buda kültürümüzle alakalı bir şey. Provoke etmemiz lazım, abartmamız lazım. Öyle bir mesaj vermemiz lazım. Aileden gelen bir takım yanlışlarımız var. Erkek çocuklarını şiddete meyilli yetiştiriyoruz galiba. Yani erkek çocuğu yapar, döver, kavga eden çocuğu seven bir baba bence gelecekte suç işlemeye meyilli insan yetiştiriyor demektir. Kavga eden veya başkasına zarar veren çocuğumuzu, o yaşlarda müdahale etmemiz lazım. Tersine bunu pohpohlayan, büyük bir başarı gibi değerlendiren babanın çocuğuna zarar veriyor.""Silah taşımayı yasaklamalıyız"Özellikle hastanelerde savunmasız sağlık personellerine yapılan fiziki şiddetin çok büyük bir sorun teşkil ettiğini dile getiren Aycan, "Hastanelerimizde sağlık personeline şiddet var. Çok büyük bir sorun. Bununla ilgili kanun teklifi hazırladım. Tabi ki, cezaların artırılmasını istedik caydırıcı olsun diye. Bunu yapan insan, biraz düşünsün bunun bedelini ödesin. Bu insanlar bedel ödemediği gibi hatta zevkine en kolay hedef olan sağlık personeline yöneliyor. Acil bölümlerine baktığınız zaman evi barkı olmayan insanlar orada. Gelip orada sarhoşu, ayyaşı, madde kullananı sağlık personeli olan savunmamız insanlara saldırıyor. Sürekli yanında bıçak taşıyan insanlar var. Bu durumu ben meclis gündemini de getirdim. Silah taşımayı yasaklamamız lazım. Neden bir insan silah taşır? Görevli olan polis veya asker dışında belinde silahla dolaşmasına anlam veremiyorum. En küçük bir olayda silah kullanan bir toplum haine geldik. Neşemiz olan düğünlerimizde silah kullanıyoruz. Bunun anlamdı nedir? Bağ evlerinde insanlar silah kullanıyor. Ne anlamı var, neyin gösterisini yapıyoruz? Ondan sonra en küçük tartışmadan birbirini öldüren, katleden bir toplum haline geldik. Nasıl biz kardeşiz, toplumuz, nasıl milli değerleri yüksek bir ülkeyiz anlamıyorum. İnsana saygısı olmayan, tahammülü olmayan bir kitleyiz. Bunun vebalini nasıl ödeyeceğiz" dedi.