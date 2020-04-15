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MHP'li Aycan: "Tıp fakülteleri hastanelerini yaşatmamız lazım"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "Tıp fakülteleri hastanelerini yaşatmamız lazım. Bu sadece döner sermaye gelirleriyle yürümüyor.

15.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:04
MHP'li Aycan:
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "Tıp fakülteleri hastanelerini yaşatmamız lazım. Bu sadece döner sermaye gelirleriyle yürümüyor. Bunlara ciddi bir finansal destek vermek gerekiyor." dedi.
Aycan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, dün TBMM Genel Kurulunda görüşmelerinin tamamlandığını anımsattı.
Üniversitelerin anayasal kuruluşlar olduğuna işaret eden Aycan, üniversitelerin kar amacı gütmeyen vakıflar tarafından da kurulabileceğini, dün de iki yeni üniversite kurulduğunu anımsattı.
Aycan, Türkiye'deki 207 üniversitenin 73'ünün vakıf üniversitesi olduğunu, şu anda üniversitelerde ön lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında 7 milyon öğrencinin bulunduğunu söyledi.
Bilimsel çalışma yapma açısından bakıldığında Türkiye'deki üniversitelerin çok da başarılı olmadığını ifade eden Aycan, bunun sorgulanması gerektiğini belirtti. Aycan, "Sadece üniversite açmakla, sayıyı artırmakla hiçbir şeyi düzeltemiyoruz. Üniversitelerin niteliklerini iyileştirmemiz lazım. Hem kamu hem de vakıf üniversitelerinde sorun var." dedi.
Tıp fakültelerinde hastanelerin bulunduğunu ve burada aynı zamanda tedavi hizmeti verildiğini dile getiren Aycan, şöyle devam etti:
"Aslında tıp fakültesindeki ya da üniversitedeki hastanenin amacı; tıp fakültesi öğrencisinin ya da yan dal, ihtisas yapanların eğitimi içindir. Uygulama olsun diyedir. Çünkü tıp eğitimi uygulamalı bir eğitimdir. Uygulama olmadan tıp eğitimi olmaz. Onun için hastaneye ihtiyaç vardır fakat hastane şimdi bir işletme haline döndüğü için ciddi bir şekilde para kazanma yeri haline gelmiştir. Üniversite hastaneleri aslında bir eğitim kurumu, uygulama merkezidir. Döner sermayeden istihdam ve harcama sağlarlar. Buradan işletme şeklinde giderlerini karşılarlar ama gelirleri yetmemekte, giderleri ise çok yüksektir."
Tıp fakültelerinin ciddi bir borç yükü içerisinde olduğunu vurgulayan Aycan, "Tıp fakülteleri hastanelerini bu borç yükünden kurtarmak ve daha efektif çalışmasını sağlamak gerekir. Borç içerisinde oldukları için alım yapmakta güçlük çekmekte ve hatta 2 yıl sonrasına ödeme yapabilmektedir. Tıp fakülteleri hastanelerini yaşatmamız lazım. Bu sadece döner sermaye gelirleriyle yürümüyor. Bunlara ciddi bir finansal destek vermek gerekiyor. Genel bütçeden ödenek aktarmak lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Milletvekili, MHP, Politika
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