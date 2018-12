MHP'li Başkan Aday Adayı Erdoğan Bıyık, "Düzce Düzlüğe Çıkacak"

13 Aralık 2018 Perşembe 13:46



13 Aralık 2018 Perşembe 13:46

DÜZCE(İHA) – MHP Düzce Belediye Başkan aday adayı Erdoğan Bıyık, aday olup seçilmesi durumunda halkın ayağına giden bir başkan olacağını söyledi.Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler öncesinde aday adaylığını açıklayan ilk isim olan Erdoğan Bıyık, Belediye Başkanı olması halinde yapacağı projeler ve yönetim anlayışını anlattı. Düzce'yi Düzceli hemşerileri ile birlikte düzlüğe çıkarmak istediğinin altını çizen Erdoğan Bıyık, "Düzce'yi düzlüğe çıkarmak için yola çıktık ve gücümüzü de bizleri samimi bir şekilde destekleyen, destek mesajları atan vatandaşlarımızdan aldık, almaya da devam ediyoruz. Düzce Belediye Başkanı olduktan sonra Düzce'nin gelişmesi adına gecemizi gündüzümüze katarak ekip arkadaşlarımızla birlikte vaat ettiğimiz projelerin yanı sıra ihtiyaçlardan doğan projeleri de hayata sokacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dijital Belediyecilik kavramını Düzce'ye yerleştireceğiz. Bu dijital belediyecilik kavramını açmak istiyorum. Düzce'de yaşayan bütün vatandaşlarımıza birer kart vereceğiz. Bu kartın içinde her şey olacak. Otobüse binmek isteyenler, su paralarını ödeyebilecekler, belediyeye yapılacak olan kurum ödemelerinden tutun her türlü ödemeler bu kartlardan yapılabilecek. ve bu kartların işlemlerini insanlar evlerinden, iş yerlerinden, oturdukları yerlerde internet üzerinden yapabilecek. Vatandaşların günlük yaşantısını direk ve olumlu yönde etkileyeceğini düşündüğümüz bu projemiz ile halkımızın yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulacağız" dedi."56 Mahallenin sorununu biliyoruz"Başkan aday adayı Erdoğan Bıyık, Düzce'de yer alan 56 mahallenin sorunlarını bildiklerini belirterek "Kurmuş olduğumuz ekiplerimiz mahalle muhtarları ile görüşmeler yaparak rapor halinde bizlere teslim ettiler. Mahalle Muhtarlarının vermiş olduğu bilgiler ve yerinde yapacağımız incelemeler ile birlikte 56 Mahallemize ayrım yapmadan hizmet getireceğiz. Belediye başkanının ayağına halk gelmeyecek artık. Bu konuda çok iddialıyız. Düzce Belediye Başkanı, yardımcıları, kurum amirleri ve ilgili belediye personeli ile birlikte her mahallemize çıkarma yapacağız. Halk direk kendi ayağına gelen belediye başkanı ile mahallesinde görüşecek ve eksik gördüğü, talep ve beklentilerini iletecekler. İletilen bu sorunlar yerinde hemen çözülecek. Bizler Düzce'yi Düzceliler ile birlikte yönetmeye talip olduk. Öncelikle hali hazırda devam eden Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisinin faaliyet alanı genişleteceğiz ve belediyeye bayan elinin değmesini sağlayacağız. Her mahalleden en az 1 temsilci parti ayrımı yapmaksızın seçilecek ve bu arkadaşlarımız mahallerinde yapılmasını istediklerini bizlere iletecekler. Mahallelerindeki vatandaşlar ile belediye arasında köprü görevi görecekler" ifadelerinde bulundu."Kimsenin ekmeğinde gözümüz yok"MHP'li başkan aday adayı Bıyık, ekip işinin önemli olduğunu işaret ederek "Girdiğim ortamlarda bana Belediye personelinin durumu ne olacak diye sorular da soruluyor. Bizler kimsenin ekmeğine göz dikmedik. İşini hakkı ile yapan arkadaşlar, Düzce'yi bizlerle birlikte düzlüğe çıkaracak olan arkadaşlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Belediye Başkanı olduktan sonra Belediye Personeli ile yapacağım toplantıda söyleyeceğim ilk kelime; bizimle birlikte 24 saat esası, Düzce'yi hak ettiği yerlere gelmesi adına çalışacak mısınız diye soracağım. Artık Düzce Belediyesi başkanın, bir yerlerde söz sahibi olan kişilerin adamlarıyla dolmayacak. Belediyede işini hakkı ile yapan, görevini seven insanlardan oluşan bir ekip olacak" dedi."Kalıcı konutlar artık otel olarak kullanılmayacak" diyen Erdoğan Bıyık açıklamasına şöyle devam etti; "Kalıcı Konutlar Düzce'nin kanayan yarası durumuna geldi. İnsanlar sadece Kalıcı Konutları otel olarak kullanıyor. Bunun da sorumlusu Düzce'yi yönetenlerdir. Sizler insanların zaman geçirebilecekleri yerler yapmazsanız insanlarda Kalıcı Konutları sadece konaklamak için kullanırlar. Öncelikle bir tane Düzce Belediye Başkan Yardımcısı sabit kalacak şekilde bir ekip kuracağız Kalıcı Konutlara. Burada halka hizmet getirebilecek ekip ve ekipmanlar olacak. İşleri sadece Kalıcı Konutlara hizmet getirmek olacak. Ekibimiz ile birlikte Kalıcı Konutların her tarafını gezdik ve incelemelerde bulunduk. Eksikleri biliyor ve programımızı şimdiden yaptık. Ayrıca Kalıcı Konutlarda bir ring hattı kuracağız ve sefer sayıları yoğun olacak şekilde, ücretleri şimdiki ulaşım ücretlerinden daha uygun olacak şekilde otobüsler Kalıcı Konutların her noktasını gezecek. Bizler Düzce için projelerimizi hazırladık, çalışma programımızı şimdiden yaptık. Artık Düzce halkı hak ettiği hizmete ulaşacağından kimsenin şüphesi olmasın. Haltan kaçan, halkın tepkilerinden kaçan bir belediye başkanı olmayacak. Bizlere Düzce Belediye Başkanlığını Allah'ım nasip eder, Düzce halkı da takdir ederse Düzce Düzlüğe çıkacak. Eğer bir dönem belediye başkanı olmak nasip olursa ikinci döneme Düzce halkı bizi belediye başkanı olmamızı isteyecek. Çok iddialıyız bu konuda. Bizler makam mevkii için değil Düzceli hemşerilerimizin gönlünü kazanmak için ve hizmet edebilmek için göreve talip olduk." - DÜZCE