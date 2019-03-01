MHP'li Başkan Adayından AK Parti'ye Çok Sert Sözler: Sabrımızın Bir Sonu Var!

Milliyetçi Hareket Partisi Kırşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Onur Köksal çok sert açıklamalarda bulundu.

AK Partili belediyenin broşürlerini devletin resmi araçlarıyla toplattığını öne süren Onur Köksal, "Bizim de sabrımızın bir sonu var!" diye tepki gösterdi.

"OLMUYOR BEYLER"

Sosyal medyada "Ne oluyor beyler?" diye diyerek bir mesaj yayımlayan Onur Köksal, şunları yazdı:

"Bizler parti olarak, duruş olarak ve ilke olarak genel başkanımızın talimatıyla Cumhur İttifakına bağlıyız. Fakat son günlerde Kırşehir'de yaşadığımız olaylar neler oluyor dedirtiyor bize. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkıyla yaptırdığımız broşürleri devletin resmi araçlarıyla adamlar gönderip toplattırmak neyin nesidir? Sizler şehrin her tarafını belediyenin gücünü kullanarak resimlerinizi asarken bizlerin resimlerini astırdığımız bina sahiplerini arayarak tehdit edip indirtmek de neyin nesi? Belediye çalışanlarına zorla araçlarınızın arkasını giydireceksiniz demek de neyin nesi? Olmuyor beyler. Bizim de sabrımızın bir sonu var!"

MHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Onur Köksal

AK PARTİLİ HAMZA DAĞ: KUL HAKKIDIR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bir belediye başkanının, fotoğrafları, sloganları kullanarak belediye bütçesinden reklam yapması kul hakkıdır. Bunun ortadan kalkması için ben de Mecliste kanun teklifi vereceğim" demişti.