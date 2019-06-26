26.06.2019 22:52
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MHP'li Başkan'dan Akşener ve Kaftancıoğlu'na yönelik skandal sözler

MHP'li Hatay Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, sosyal medya hesabından İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik skandal paylaşımlarda bulundu...

MHP Hatay Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül , sosyal medya hesabından skandal paylaşımlarda bulundu.

MHP'li Gül, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'na ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'e, kişisel Twitter hesabından hakaret dolu mesajlar attı.

Paylaşımında, Kaftancıoğlu'na, "köpek" diyen MHP'li Gül, Akşener için ise, "Sokak karısı dilin kopsun" diye yazdı.

"SEN TAM BİR REZİLSİN"

MHP'li Gül, Kaftancıoğlu'nu etiketlediği mesajında, "Türk Milliyetçilerini Düşman olarak gören hain zihniyet CHP'yi ele geçirmiştir. Ben Atatürk sevdalısı Cumhuriyet aşığıyım diyen CHP'ye oy veren tüm vatandaşlarımız bu ihaneti görmelidir. CHP İstanbul İl Başkanı Türk Düşmanlığının da sınır tanımayan bir köpektir. @ccanannnnnn" diye mesaj yazdı.

MHP'li Gül, Akşener'in "Kış geliyor" göndermeli mesajının altına ise, "Sen tam bir rezilsin. Hadsizlikte sınır tanımayan sokak karısı dilin kopsun" yorumunda bulundu.

MHP'li Gül'ün mesajları tartışma yaratırken, sosyal medyada birçok kişi Gül'e tepki gösterdi.

İşte MHP'li İbrahim Gül'ün tepki çeken o mesajları:

MHP'li Başkan'dan Akşener ve Kaftancıoğlu'na yönelik skandal sözler
İbrahim Gül , Cumhuriyet Halk Partisi , MHP , Politika , Güncel

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