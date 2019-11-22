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MHP'li başkanın aracını kurşunlayıp, "Bu son uyarı" notu bırakan saldırganlar yakalandı

Karaman'da MHP'li ilçe belediye başkanı Recep Boyacıoğlu'nun evini ve aracını kurşunlayan saldırganlar tutuklandı. Şüphelilerin kurşunlanan aracın üzerine bıraktıkları "Bu son uyarı kan akacak" notunu, başkanın oğlu Ali Boyacıoğlu'na yazdıkları öğrenildi.

22.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:36

'da, Belediye Başkanı MHP'li Recep Boyacıoğlu'nun evine ve aracına tüfekle ateş eden 3 kişi, tutuklandı. Şüphelilerin, kurşunlanan aracın üzerine bıraktıkları "Bu son uyarı, kan akacak" notunu, başkanın oğlu Ali Boyacıoğlu'na yazdıkları öğrenildi.

"BU SON UYARI, KAN AKACAK"

Kazımkarabekir Belediye Başkanı MHP'li Recep Boyacıoğlu'nun Pazar Mahallesi'ndeki evi ile park halindeki hafif ticari aracına, 19 Kasım gecesi kimliği belirsiz kişilerce tüfekle ateş edildi.

Saldırganlar aracın ön camına, "Bu son uyarı, kan akacak" notu bırakıp kaçtı.

TUTUKLANDILAR

Evde ve araçta maddi hasara neden olan saldırının ardından çalışma başlatan polis, şüphelilerin, başkanın oğlu Ali Boyacıoğlu ile aralarında husumet bulunan Mehmet Ö. ve arkadaşları İbrahim G. ve Muhammet Ali İhsan P. olduğunu tespit etti.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

MHP'li başkanın aracını kurşunlayıp,

Recep Boyacıoğlu, Kazımkarabekir, Karaman, MHP, Politika, Güncel

Kaynak: DHA


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