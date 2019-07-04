MHP'li belediye başkanı, T.C. ibaresini belediyenin tabelasına ekledi

Çayeli Belediye Başkanı MHP'li İsmail Hakkı Çiftçi, AK Parti'nin 2013'te tabelalardan kaldırdığı T.C. ibaresinin belediye binasının girişindeki tabelaya eklenmesi için talimat verdi. Çiftçi'nin talimatı doğrultusunda T.C. ibaresinin binanın girişindeki tabelaya eklendi.

Rize Çayeli, AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı kapsamında ortak aday gösterilmeyen bölgelerden biriydi. Çiftçi, 31 Mart'taki yerel seçimlerde oyların yüzde 49,66'sını alarak, AK Parti'nin yüzde 41,51 oy olan adayı Mustafa Baltacı'yı geçmişti. 4 Nisan'da göreve başlayan Çiftçi, kaldırılan T.C. ibaresinin tekrar belediye tabelasına eklenmesi için talimat verdi. Çiftçi'nin talimatı üzerine AK Parti'nin girişimiyle kaldırılan T.C. ibaresi, bugün tabelaya eklendi. Çiftçi, değişiklik yapıldıktan sonra tabelanın önünde poz verdi.

ÇİFTÇİ, BELEDİYEYE MAKAM ARACIYLA GİDİP GELİYOR

Evinden belediyeye makam aracı yerine bindiği dolmuşla gidip gelen Çiftçi, "Belediye başkanının dolmuşla seyahat etmesi sıra dışı bir şey değil ancak seçilmiş insanların lüks ve şatafatlı hayatlar yaşamasına alıştırıldık, bizim yaptığımız ilginç geliyor" demişti.