MHP'li Belediye Başkanı Öldürüldü, Eski Başkanın Mahallesi Ablukaya Alındı

Konya Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, afiş yüzünden çıkan tartışmada önceki dönem Belediye Başkanı Abdullah Koç'un oğlu tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Kalbine bıçak darbesi alan MHP'li Öztoklu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Koç'un mahallesi güvenlik gerekçesiyle ablukaya alındı.

İhsan Öztoklu, bilboardaki afişinin yırtılması üzerine çıkan tartışmada, önceki dönem belediye başkanı Abdullah Koç'un oğlu Abdurrahman Koç tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine İhsan Öztoklu, ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbine bıçak darbesi alan Öztoklu, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu

GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, olayın gerçekleştiği Başköy Mahallesi, saldırıya karışan Doğanhisar eski Belediye Başkanı Abdullah Koç'un da memleketi olması nedeniyle, güvenlik gerekçesiyle ablukaya alındı. Valilik kararıyla mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Abdullah Koç

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu devam ediyor. Öte yandan, saldırıda öldürülen Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun cenazesinin, bugün Doğanhisar'da cuma namazının ardından düzenlenecek törenin ardından defnedilmesi bekleniyor.

İYİ PARTİ'DEN GİRDİĞİ SEÇİMİ KAYBETTİ

Daha önce Başköy Belde Belediye Başkanlığı yapan Abdullah Koç, büyükşehir yasasının ardından 2014 yılında MHP'den Doğanhisar Belediye Başkanı seçildi. Yaklaşık 2 yıl önce partisinde istifa eden ve bağımsız olarak görevini sürdüren Koç, 2018 yılı Kasım ayında İYİ Parti'ye katıldı. Koç, 31 Mart'ta yapılan Mahalli Seçimlerde, yeniden İYİ Parti'den belediye başkanı adayı oldu. Yüzde 40,40 oy alan Koç, seçimleri kaybetti.