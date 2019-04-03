MHP'li Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde MHP
'den belediye başkanı seçilen Göreme
, Kaymaklı ve Kavak
Belediye başkanları mazbatalarını İlçe Seçim Kurulundan aldı.
31 Mart Part günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde MHP'den Göreme Belediye Başkanı seçilen Ömer Eren
, Kaymaklı'dan Belediye Başkanı seçilen Harun Çekiç
ve Kavak'tan Belediye Başkanı seçilen Feridun Bağcı
, MHP İl Başkanı İlhan Kaya ile birlikte İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu Hakimi Nagihan Şahin'den aldı. - NEVŞEHİR
Politika
Kaynak: İHA