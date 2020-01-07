MHP'li Bulut'tan 'ceza' açıklaması: FETÖ mensuplarına moral anlamı taşıyor

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Ankara Barolar Birliği Disiplin Kurulu'nun 'Avukatlık Kanunu' gereği kendisine 'uyarma cezası' vermesiyle ilgili konuştu. Bulut, "FETÖ'den hapis cezası almış, ev hapsinde olan kişinin şikayeti üzerine ceza verildi. FETÖ'den halen soruşturma altında bulunan ya da firari olan FETÖ mensuplarına moral aşılamak anlamına geliyor" dedi.

MHP'de, 2016 yılındaki olağanüstü kurultay girişimiyle ilgili parti ve kurultay yanlısı isimler arasında karşılıklı davalar açıldı. Bu davalarda MHP'nin avukatlığını Tokat Milletvekili Yücel Bulut üstlendi. Ankara 2'nci İcra Mahkemesi Hakimi Burhan Yaz, muhaliflerin 18 Haziran 2016'daki olağanüstü kurultay talebi üzerine MHP Genel Merkezi'nin aldırdığı tedbiri kaldırıp, kurultay yapılabileceği yönünde karar verdi. Kararın ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayette bulunan MHP yönetimi, hakim Yaz'ın kasten ve ideolojik gerekçelerle yetkisiz ve görevi olmayan konuda, gerçek dışı ifade ile delillere dayanarak, karar verdiğini öne sürdü. Avukat Yücel Bulut da o dönem düzenlediği basın toplantısında, "Bu hakimin kimliği ve mazisi genel merkezimiz tarafından çok iyi bilinmektedir. Mesaisinin bitimine sayılı saatler kala açıkladığı kararla hangi amaca hizmet ettiği de yine tarafımızca çok iyi bilinmektedir" dedi.

OY BİRLİĞİYLE UYARMA CEZASI

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra hakimlikten ihraç edilip, mahkemece tutuklanan Burhan Yaz, Yücel Bulut'u açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu'na şikayet etti. Şikayet üzerine Ankara Barosu Disiplin Kurulu'nca 31 Ekim 2018'de Bulut hakkında disiplin kovuşturması açıldı. Ankara Barosu Disiplin Kurulu, oy birliğiyle MHP'li Yücel Bulut'un, 'Avukatlık Kanunu' gereği 'uyarma cezası' ile cezalandırılmasına karar verdi.

'BİZLER AÇISINDAN CAN SIKICI DEĞİL'

Ceza kararına ilişkin açıklama yapan MHP Tokat Milletvekili Bulut, "Şahsım hakkında yaklaşık 4 yıl sonra uyarı cezası tahsis edildi. Burada cezanın içeriğinden ziyade FETÖ'den 8 yıl hapis cezası almış, cezasının infazı bekleyen, ev hapsinde bulunan bir şahsın şikayeti üzerine ve aradan 4 yıl geçtikten sonra disiplin kurulu tarafından ceza tahsis edilmiş olması, ayrı anlam taşıyor. Bu kararda imzası olan disiplin kurulu üyelerini, şahsını hedef alarak söylemiyorum; ama bir yanıyla FETÖ'den halen soruşturma altında bulunan ya da firari olan FETÖ mensuplarına moral aşılamak anlamına geliyor. Bu aynı zamanda 'Biz halen buradayız, biz halen güçlüyüz' anlamını taşıyor. Dolaysıyla hukuk yönüyle değerlendirilmesi olan bir karardır. Bizler açısından can sıkıcı bir durum değil. Bugüne kadarki duruşumuzu muhafaza etmeye devam edeceğiz. Yasal yollardan da itirazımızı Türkiye Barolar Birliği'ne, akabinde netice alamazsak yargı organlarına taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu.