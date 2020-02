MHP'li Büyükataman'dan Avrupa'daki ırkçı saldırılara tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, " Avrupa 'ya ve ABD'ye tavsiyemiz Türk ve İslam düşmanlığının yaygınlaşması için verdikleri mücadeleyi sonlandırmasıdır" dedi.MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Avrupa'da artan ırkçı saldırılar ve İslam'a müdahale teşebbüsleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Medeni ülkelerin din ve inanç özgürlüğünü anayasal bir hak olarak tanımladığını aktaran Büyükataman, "İnsanlara yaratılış gayesini, varoluş hikmetlerini bildiren din; insanların hür iradeleriyle benimsemeleri gereken bir kurallar bütünü, yaşam felsefesidir. Din, insanların yaşadıkları coğrafyayı değiştirdiğinde üzerlerinden çıkarabilecekleri bir kıyafet değildir. Bu sebepledir ki medeni ülkeler din ve inanç özgürlüğünü anayasal bir hak olarak tanımlar. Geçmişte kendine benzemeyen herkesi barbar olarak niteleyen Avrupalıların bugünkü torunları; kendi dininden, kendi ten renginden olmayanları gayri medeni olarak tanımlama hastalığına kapılmış durumdadır. İnsan, nasıl ki yedisinde ne ise yetmişinde de o ise milletler de dün sahip oldukları huy ve karakteri bugün de yaşatmaktadır" ifadelerini kullandı."BATI'DA IRKÇI TERÖRÜN SON 5 YILDA YÜZDE 320 ORANINDA ARTMASI TEHLİKENİN BOYUTUNU GÖSTERSE DE. BATILI SİYASET VE DİN ADAMLARININ BU MESELEYE GEREKEN HASSASİYETİ GÖSTERMEDİĞİ ORTADADIR"Dün "Yaratılanı severim yaratandan ötürü" diyerek camiyi, kiliseyi ve havrayı aynı sokağa inşa eden büyük Türk milletinin bugün de aynı hoşgörüyü yaşatarak inanç özgürlüğü konusunda dünyaya örnek teşkil ettiğini kaydeden Büyükataman, "Türkiye Cumhuriyeti, ibadet özgürlüğü konusunda sicili oldukça bozuk olan Batı'nın iftiralarının aksine her dine saygılıdır ve farklı dinlere mensup vatandaşlarının dinini yaşaması için uygun ortamı oluşturmaktadır. Bununla birlikte Türk insanının din konusundaki yüksek duyarlılığı, Müslümanlıkla sınırlı değildir. Hristiyan dünyasında geçmişin eski alışkanlıklarının devam ettiğini görmek insanlık adına utanç vericidir. Avrupa'da her yıl onlarca camiye saldırı düzenlenmekte, binlerce ırkçı eylem tertip edilmektedir. Batı'da ırkçı terörün son 5 yılda yüzde 320 oranında artması tehlikenin boyutunu gösterse de, batılı siyaset ve din adamlarının bu meseleye gereken hassasiyeti göstermediği ortadadır. Ne acıdır ki özellikle Türklerin yoğun olarak bulunduğu Batı ülkelerinde Türkler öncelikli hedef seçilmiş durumdadır. 20 Şubat 2020 günü 5'i Türk 9 Müslüman'ın hayatını kaybettiği Almanya'daki saldırının acısı dinmemişken 25 Şubat günü yine Almanya'da bir Türk spor kulübünün binasına saldırı düzenlenmiştir. Bu saldırıya cüret edenlerin cesaretlerini Avrupa'nın Türk ve İslam düşmanlığına sessiz kalmasından aldığı şüphesizdir" dedi."MÜSLÜMANLIĞI KENDİ DİNLERİYLE YAHUT İLAHİ OLMAYAN DİNLERLE KARIŞTIRMAMALARI, BATI'NIN İÇ HUZURU VE TUTARLILIĞI AÇISINDAN DA ÖNEMLİDİR"ABD'nin İslam'ı şekillendirme gayretlerinin 2005 yılında Manhattan'daki St. John Katedrali'nin Sinod binasında kadın imama cuma namazı kıldırılmasıyla bambaşka bir boyuta taşındığını vurgulayan Büyükataman, şu ifadeleri kullandı:"Devam eden süreçte ABD, FETÖ marifetiyle 'dinler arası diyalog' saçmalığı üzerinden ve 'ılımlı İslam' parolasıyla dünyada Müslümanlığı özünden çıkarmaya çalışmıştır. Bu çerçevede çocuklarımızın ders kitaplarına dahi bu yanlış fikirlerin serpiştirildiğine şahit olduk. Almanya'da 2006'da başlayan ve her yıl düzenli şekilde tertip edilen, İslam'ın içini boşaltma amaçlı 'Alman İslam Konferansı'nda katılımcılara domuz eti ikram edildiği de hafızamızdadır. Fransa Cumhurbaşkanı'nın 'Fransız İslamı' planı çerçevesinde himayesine aldığı bir kadın imamın geçtiğimiz Cuma günü kadın, erkek karışık bir cemaate cuma namazı kıldırması İslam'a müdahale ve İslam'ın Hristiyanlar tarafından şekillendirilmesi gayretlerinden başka bir şey değildir. İslam'ın içini boşaltıp Hz. Muhammed'siz İslam peşinde koşanların bir diğer amacı da Müslümanları kışkırtıp sokaklara çekmek ve onları ırkçı eylemlerin hedefi haline getirmektir. Müslümanlık; Amerikalıların, Almanların, Fransızların ya da diğer Hristiyanların oturup yeni kurallar belirleyebileceği, beğenmediği kısımları değiştirebileceği, kendi bakış açısıyla çağ dışı ilan edebileceği bir kabile inanışı değildir. Müslümanlık her çağda güncel ve evrenseldir. Almanya İslamı, Fransız İslamı gibi ucubelikleri kabul etmez. Müslümanlığı kendi dinleriyle yahut ilahi olmayan dinlerle karıştırmamaları, Batı'nın iç huzuru ve tutarlılığı açısından da önemlidir. Laisizmin beşiği olarak görülen Fransa'da hayata geçirilen İslam'a Hristiyan bakış açısıyla yön verme projesini kınıyorum. Görünürde laikliğe vurgu yapıp himayesine bir kadın ve derneği almak suretiyle İslam'ın kaidelerini değiştirme gayretleri Batı'nın bilindik ikiyüzlülüğünün tezahürüdür.""AVRUPA'YA VE ABD'YE TAVSİYEMİZ TÜRK VE İSLAM DÜŞMANLIĞININ YAYGINLAŞMASI İÇİN VERDİKLERİ MÜCADELEYİ SONLANDIRMASIDIR"Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un utanç projesini hayata geçirmek için Müslüman ülkelerle Fransa'nın iletişimini kesmeyi amaçladığını söyleyen Büyükataman, "Bu doğrultuda geçtiğimiz hafta aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerden öğretmenlerin ve din görevlilerinin Fransa'ya gelmelerini aşamalı olarak sonlandıracağını açıklamıştır. 1977'den beri Türkiye'den Fransa'ya gitmekte olan öğretmenleri ve imamları 'ayrılıkçı İslam'la mücadele' kapsamında ülkeye almayacağını söyleyen Macron, Türkiye'nin resmi görevlilerini ırkçı eylemlerin hedefi haline getirmektedir. Avrupa'ya ve ABD'ye tavsiyemiz Türk ve İslam düşmanlığının yaygınlaşması için verdikleri mücadeleyi sonlandırmasıdır. Bir barış dini olan İslam'ı terörle birlikte anıp Müslüman düşmanlığı yapmak, Müslümanlığın içini boşaltmaya çalışmak dünyanın huzuruna bir katkı sağlamayacaktır. Dil, din ve inançlara yön vermeye kalkmak, bu en temel insani haklara müdahale etmek yerine bunlara saygılı olmak insanlığın huzuru için atılmış en büyük adım olacaktır. Bu kapsamda sorumluluklarını yerine getirmekten uzak tavır takınan Avrupa ülkelerini ve ABD'yi duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.(Mehmet Kalay/İHA)