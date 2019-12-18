MHP'li Büyükataman'dan, Bahçeli'nin sözlerine tepki gösteren İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'na...

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "İP, PKK'nın siyasi uzantılarına alan açmak suretiyle güzel ülkemizi pazarlık masasına yatırmıştır." ifadelerini kullandı.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Kiralık milletvekili sezonu açılmıştır" sözlerine tepki gösteren İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'na "Güneş Motel" hatırlatması yaptı.

"Güneş Motel olayında birileri şahsi geleceklerini pazarlık konusu etmişken, bu olayda İP, PKK'nın siyasi uzantılarına alan açmak suretiyle güzel ülkemizi pazarlık masasına yatırmıştır" değerlendirmesinde bulunan İsmet Büyükataman, şunları kaydetti:

"CHP'nin İP'e vekil vermesinin CHP için ne ifade ettiği, TBMM'de basın açıklaması yapıldığı esnada bir ticaret metası yerine konulan CHP'li milletvekillerinin suratlarına yansıyan mahcubiyet ve eziklikte anlamını bulmuştur. Bu alçak alışveriş, Güneş Motel olayını dahi solda sıfır bırakacak derecededir. Güneş Motel olayında birileri şahsi geleceklerini pazarlık konusu etmişken, bu olayda İP, PKK'nın siyasi uzantılarına alan açmak suretiyle güzel ülkemizi pazarlık masasına yatırmıştır."

"İP'in sözcüsünün kaldırmaktan bahsettiği bariyerler, Türk milletine düşmanlık güdenlerin, İP'i her iki ucundan tutan ve Türk milletini oynatmaya kalkan Kandil'in ve okyanus ötesinin önüne aziz milletimizin koyduğu engeller olmalıdır." diyen Büyükataman, şu ifadeleri kullandı:

"İP, üzerine düşen fedakarlıkları değil, kendisine dayatılanları büyük bir aşkla uygulayadursun; büyük Türk milleti, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin etrafında kenetlenmeye ve ihanete 'dur' demeye devam edecektir."

Kaynak: AA