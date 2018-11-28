MHP'li Büyükataman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:16



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:16

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Bursa hızlı treni çalışmalarıyla ilgili taleplerini ilettiği bir mektup yazdı. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Bursa hızlı tren çalışmalarına ilişkin taleplerini ileten bir mektup yazdı. Bursa'nın çok uzun yıllardan beri büyük bir özlemle hızlı treni beklediğini kaleme alan Büyükataman, "Mudanya yolundan Balat'a girişte soğuk bir kış günü temel atılırken 2016'da yolculuk hayali tüm Bursalı hemşehrilerimizin yüreğini ısıtmıştı. Temeli atılan Bursa-Yenişehir hattının ödeneği, tünellerde bitince hedefe kolay ulaşılamayacağı anlaşıldı. Yenişehir-Bilecik etabında 5 kez güzergah değişince proje bu yılın başında ancak bitebildi. 3 Nisan 2018'de; altyapı ihalesi yapılıp temeli atılan, hatta tamamlama ihalesi ile takviye edilen Bursa-Yenişehir etabının üst yapısı ve elektromekanik işleriyle Yenişehir-Bilecik etabının alt yapı, üst yapı ve elektromekanik ihaleleri yapıldı. Müteahhite yer teslimi yapılmasını ve Cumhurbaşkanı olarak zat-ı alinizin koyduğu 2019'da test sürüşü için hızlı çalışma sürecini bekledik. Bölgedeki viyadük, köprü, yol çalışmalarının hızını görünce de umutlandık. Yaşanan döviz savaşı ve bunun yol açtığı ekonomik sıkıntılara kadar bu umudumuz devam etti" ifadelerinde bulundu. Hızlı tren projesinin Yenişehir-Bilecik etabı ihalesinin, henüz müteahhide yer teslimi yapılıp başlamadığı için, tasarruf önlemleri doğrultusunda iptal edildiğini anımsatan Büyükataman, ihale iptal edildiği için de çalışmaların durduğunu dolayısıyla, ekonomideki sıkıntıların etkisi geçip döviz normalleşinceye kadar Bursa'nın hızlı tren projesinin rafta duracak gibi göründüğünü aktardı. Büyükataman mektubunda şu ifadelere yer verdi:"2016, 2019 derken şimdi de hızlı tren projesinin daha ileri bir tarihe ötelendiği konuşulmaktadır. Sonuç olarak Bursa-Yenişehir arası 2 ihale kapsamında yavaş da olsa yürümektedir. Ancak bu ihaleler sadece altyapıyı kapsamaktadır. Üst yapı işleri ile Yenişehir-Osmaneli (İstanbul-Ankara bağlantısı) arasını ihtiva eden ihale ise ekonomik tedbirler nedeniyle feshedilmiştir. Bursalı hemşehrilerimiz adına sizden dileğimiz Bursamızın yeniden tarihi güzelliklerine kavuşması için yapılacak çalışmalara yarım kalan hızlı tren projesi ile başlanmasıdır. Projenin önündeki tüm engellerin kaldırılması ve ihale süreçlerinin başlatılarak hızlı trenin Bursalı hemşehrilerimizin hizmetine açılması Bursa için yeni yılın en büyük müjdesi olacaktır."(İHA)