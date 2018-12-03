MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı, İYİ Parti'ye Geçti

MHP'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti'ye geçti.
KOCAMAZ'IN PARTİ ROZETİ TAKACAĞI ÖĞRENİLDİ
Yerel seçimler yaklaşırken siyaset arenasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. MHP'den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti'ye katılma kararı aldı. Kocamaz'ın yarın İYİ Parti'nin Meclis Grup toplantısında parti rozeti takacağı öğrenildi.
GENEL MERKEZDE AKŞENER İLE GÖRÜŞTÜ
Kocamaz'ın İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Meral Akşener'le görüştüğü bildirildi.
Mersin,MHP,İYİ Parti
03 Aralık 2018 Pazartesi 21:54