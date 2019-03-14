MHP'li Cemal Enginyurt: "Emlakçı Trump'a Twit Attırmayın"

Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt
, "Birileri ne kadar anlamak istemese de, ne kadar vicdanları kararsa da, ne kadar kulakları sağır da olsa 31 Mart seçimleri gerçekten bir beka meselesidir" dedi.
Ordu'nun Gürgentepe
ilçesinde Cumhur İttifakı temsilcisi olarak beraberinde MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz ve Cumhur İttifakı Çamaş
Belediye Başkan adayı Mahmut Ayparçası
ile birlikte AK Parti
Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı M. Hilmi Güler
ile Gürgentepe ilçesine giden Enginyurt, burada vatandaşlara seslendi.
31 Mart seçimlerinin, Türkiye
için çok önem arz etmeye başladığını, birileri tarafından adeta seçim olmaktan çıkarılıp intikam şekline dönüştürüldüğünü belirten Enginyurt, "Önceki gün İsrail
Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'Recep Tayyip Erdoğan
diktatördür' diyor. Kandil
'deki Cemil Bayık
denilen köpek de 'Recep Tayyip Erdoğan
diktatördür' diyor. CHP
'nin Genel Başkanı da, İP Genel Başkanı Meral Akşener
de 'diktatördür' diyor. En acısı da sakallı bir Temel amca var. O da 'diktatördür' diyor. Bu kadar Recep Tayyip Erdoğan
düşmanını kim bir araya getirdi? Bunlar nasıl birleştiler? Bunların derdi belediye seçimi mi?" diye sordu.
"Emlakçı Trump
'a twit attırmayın"
31 Mart seçimlerinin bir beka meselesi olduğunu, Cumhur İttifakı oyunun yüzde 50'nin altına düşmesi halinde Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin bölünmeye yönelik saldırılara maruz kalacağına dikkat çeken Enginyurt, şöyle konuştu:
"MHP'nin muhterem Genel Başkanı Devlet Bahçeli
dedi ki 'Bu bir beka seçimidir' dedi. Birileri de 'bu seçimlerin beka ile ne alakası var' diyor. Anlatıyoruz ama dinlemiyorlar. Anlatıyoruz ama kulakları sağır. Anlatıyoruz ama vicdanları kararmış. Beka ne demek, şu demek. Eğer bu seçimlerde Cumhur İttifakı yüzde 50'nin altına düşerse ABD
'deki emlakçı Trump Venezuela
'da olduğu gibi gece yarısı bir twit atacak ve diyecek ki 'Devlet Bahçeli
ve Recep Tayyip Erdoğan
kaybetmiştir. Recep Tayyip Erdoğan
'ı başkanlıktan aldım, Kemal Kılıçdaroğlu
'nu getirdim, Türk halkı sokağa dökülsün' diyecek. Tıpkı Fransa
'daki Sarı Yelekliler gibi, tıpkı Venezuela'daki gibi ülkede kaos çıkaracaklar ve erken seçime gidilmelidir diyecekler. Birliğimizi, beraberliğimi bölecekler ve ardından Suriye
'de 5 bin tır ile silahla donatılmış 50 bin YPG'lı köpek Türkiye'ye saldıracak ve Allah korusun bir büyük kargaşa, bir büyük kardeş kavgasına gideceğiz. İşte bunun için bu seçim beka meselesidir."
"Lidere sadakat esastır"
Enginyurt, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı M. Hilmi Güler ile Ordu'nun yeni dönemde belediyecilik alanında çağ atlayacağını da ifade ederek, AK Parti'lilere seslendi. Enginyurt, "Bu seçimde 'benim adam aday olmadı, benim adam seçilmedi' diye darılmak küsmek yok. 'Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda diyeceksin, Recep Tayyip
Erdoğan seni başkan yapacak, vekil yapacak, bakan yapacak sonra diyecek ki az biraz dinlen. Yok ben küstüm. Öyle yok. Bakın Hilmi Güler'e, Recep Tayyip Erdoğan Hilmi Güler'e 2011 yılında dedi ki, 'sen biraz dinlen'. Ama 2019 'da sabretmenin karşılığında Ordu Büyükşehir adayı yaptı. Herkes liderine sadakat gösterecek" şeklinde konuştu. - ORDU
Cemal Enginyurt, Ordu, MHP, Politika
Kaynak: İHA