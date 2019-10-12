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MHP'li Çetinkaya: "Barış Pınarı Harekatı uyuşturucu bataklığını da kurutacak"

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, PKK'nın aynı zamanda bir narko-terör örgütü olduğunu belirterek, Mehmetçiğiin "Barış Pınarı Harekatı" ile ihanet çetelerinin uyuşturucu bataklığına da darbe vuracak"dedi.

12.10.2019 11:46MHP'li Çetinkaya:
MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, PKK'nın aynı zamanda bir narko-terör örgütü olduğunu belirterek, Mehmetçiğiin "Barış Pınarı Harekatı" ile ihanet çetelerinin uyuşturucu bataklığına da darbe vuracak"dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, PKK'nın aynı zamanda bir narko-terör örgütü olduğunu belirterek, Mehmetçiğiin "Barış Pınarı Harekatı" ile ihanet çetelerinin uyuşturucu bataklığına da darbe vuracağını bildirdi. Terör örgütlerinin, gelirlerinin en büyük kısmını uyuşturucu ticaretiyle elde ettiğine dikkat çeken Çetinkaya "Türkiye, eli kanlı terör örgütü PKK'nın sadece silahlı eylemleriyle değil, aynı zamanda illegal faaliyetleriyle de mücadelesini sürdürmektedir" dedi.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Suriye'deki iç karışıklıktan dolayı oluşan otorite boşluğundan faydalanan PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri, bu bölgede uyuşturucu imalatı yapmaktadırlar. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suçlar Ofisi (UNODC), raporlarında Suriye'deki çatışma ortamının uyuşturucu ticaretini önemli ölçüde artırdığı belirtilmektedir.

Bugün ülkemizin talep ettiği güvenlik koridoru içerisindeki şehirlerde ve civarlarında haşhaş, esrar ve kenevir ekimi gerçekleştiren PKK/YPG, buraları bir uyuşturucu geçiş güzergahı ve aynı zamanda uyuşturucu üretim merkezi haline getirmiştir.

En büyük darbe vurulacak

Uyuşturucudan elde edilen para ile örgütlerine finansal destek sağlayan, militanlarına silah ve teçhizat temin eden bu terör örgütlerinin varlığı bölgeden temizlendiğinde, en büyük darbelerden birini daha yaşayarak, gelir kaynaklarından yoksun kalacaktır.

Kahraman Türk Ordusu 'Barış Pınarı Harekatı' ile askerimize ve polisimize sıkılan her kurşunun parasal kaynağını ve Türk gençliğini hedef alan bu melanetin yuvasını kurutacaktır.

Unutulmamalıdır ki, terörü uyuşturucu besler. İnşallah Mehmetçiğimizin bu önemli operasyonuyla her alanda terörün kökünü kazıyacağız." - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Çetinkaya, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

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