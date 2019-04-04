MHP'li Çolak'tan Büyükşehir Belediyesi'ne Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi, MHP İl Başkanlığı, Manisa Ülkü Ocakları ve Türk Ocakları birlikteliği ile düzenlenecek olan 'Alparslan Türkeş İle Bir Ömür' adlı anma programının konuşmacılığını yapmak üzere Manisa'ya gelen MHP kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefatının ardından Genel Başkanlığa vekalet eden dönemin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muhittin Çolak, program öncesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'yı makamında ziyaret etti.

Program için kendisine yapılan davetten dolayı memnuniyetini ifade eden Çolak, program öncesinde ziyarette bulunmak istediğini söyledi. Çolak'a ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Manisa Büyükşehir Belediyesi önceki dönem MHP Meclis Üyesi Ziya Elmalı, Spor Şube Müdürü Orhan Haşim Elmalı ve MASKİ İlçe Hizmetleri Şube Müdürü Cem Çöllü eşlik etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, düzenlenecek programın çok yararlı olacağını düşündüğünü, Başbuğ Alparslan Türkeş'i rahmet ve minnetle andıklarını, fikirlerinin sonsuza dek yaşayacağını ifade etti.

Kaynak: Bültenler