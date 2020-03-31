MHP’li Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan için ’Genel Başkanımız’ ifadesini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, virüsle mücadeleye karşı milli dayanışma başlattıklarını açıklamasının ardından ilk destek açıklaması yapan isimlerden biri de MHP'li Cemal Enginyurt oldu.

ERDOĞAN İÇİN "GENEL BAŞKAN" İFADESİNİ KULLANDI

Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin başlattığı kampanya, memleketimize ve milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızın kampanyasına söz verdiğim 20 bin lira ile başlıyorum. Var olsun Cumhurbaşkanım, Haydi Türkiye. Biz bize yeteriz" diye yazdı.

MESAJINI SİLİP YENİ PAYLAŞIM YAPTI

Enginyurt kendisine gelen, "MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli, Bahçeli'yi unuttunuz" şeklindeki uyarıların ardından mesajını sildi ve "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan beyefendinin başlattığı kampanya memleketimize ve milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızın kampanyasına, söz verdiğim 20 bin lirayla katılıyorum" ifadeleriyle yeni bir paylaşımda bulundu.

BAHÇELİ'YE ÖVGÜLER DİZDİ

Enginyurt, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kampanya için 5 aylık maaşını bağışlamasıyla ilgili olarak da "Devlet adamı, vefa abidesi, insanlık timsali güzel insan. Allahım senden razı olsun. Varlığın daim olsun. Sen yürü, milyonlar yürüyecek seninle. Hareketin lideri Devlet Bahçeli" paylaşımını yaptı.