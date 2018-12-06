MHP'li Erdem: "Tüm Gaziler Arasındaki Eşitsizlik Giderilmeli, Unvanları Verilmeli"

06 Aralık 2018 Perşembe 16:39



06 Aralık 2018 Perşembe 16:39

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, "Tüm gaziler arasındaki eşitsizlik giderilmeli, unvanları verilmeli" dedi.MHP'li Erdem, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için mücadele eden ve yaralanmalarına rağmen gazilik unvanı alamayanlara yönelik daha önce kanun teklifleri verdiklerini söyleyen Erdem, "Türk milletinin hak ettiği refaha ulaşması için elden gelen her şey yapılmalı. 684 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler sonucunda gaziler arasındaki eşitsizlikler peyderpey giderilmeye başlandı. Gazi sayılmayanlar, bu düzenlemeler sonucunda kimliklerini almaya başladı. Geri kalanlar için de çalışmalar sürüyor. Gazilerimiz bizim kahramanlarımız. Şehitlerimiz ve onların emanetleri bizim için çok kıymetli. Tüm gaziler arasındaki eşitsizlik giderilmeli, unvanları verilmeli" diye konuştu.Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bugün ilk toplantısını yaptığı hatırlatılarak ücretin ne olması gerektiği sorusu üzerine Erdem, "Bu bizim için hassas bir konu. Türk milletinin hak ettiği refaha ulaşması için elden gelen her şey yapılmalı. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz. Rakamı biz belirleyemeyiz. Komisyon çalışmalarının sonucunu hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA