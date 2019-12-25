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MHP'li Esin Kara'dan Bakan Pakdemirli'ye soru önergesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye soru önergesinde bulunarak Ziraat Mühendislerinin istihdam oranını gündeme getirdi.

25.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:20 MHP'li Esin Kara'dan Bakan Pakdemirli'ye soru önergesi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Esin Kara Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye soru önergesinde bulunarak Ziraat Mühendislerinin istihdam oranını gündeme getirdi.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara gündeme dair sorunları meclise taşımaya devam ediyor. Tarım sektörünün Türkiye'de kalkınmanın mihenk taşlarından biri olduğunu ve ülkenin ekonomik gelişme sürecine farklı kanallardan katkı sağladığını ifade eden Esin Kara, "Sektör, istihdam sağlamakla birlikte ülke nüfusunun beslenmesi için gerekli gıda maddelerini üretmekte, sanayi sektörüne girdi sağlamakta, sanayi ürünleri için talep oluşturmakta, tarımsal ürünlerin ihracı yoluyla toplam ihracata katkıda bulunmakta ve ulusal gelirin önemli bir kısmını oluşturmaktadır" dedi.

Ziraat Mühendislerinin önemine değinen Esin Kara, Ziraat Mühendislerinin tarımsal kalkınmanın uygulanması, geliştirilmesi ve teknik altyapının sağlamlaştırılması için tarımsal üretimde önemli bileşenlerden birini oluşturduğunu söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye soru önergesinde bulunan Esin Kara, Ziraat Mühendislerinin yaşadığı istihdam sorununu masaya yatırdı. Esin Kara, soru önergesinde şu konuların üzerinde durdu: "Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kaç adet Ziraat Mühendisi istihdam edilmektedir? 2020 yılında Bakanlık bünyesinde istihdam edilmesi planlanan Ziraat Mühendisi sayısı kaçtır? Açılan kadro sayısının belirlenmesinde üniversitelerden mezun olan Ziraat Mühendisi sayısı göz önünde bulundurulmakta mıdır?" - KONYA

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Kaynak: İHA

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