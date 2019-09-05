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MHP'li gençler sokak hayvanlarına sahip çıktı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanlığı bünyesinde bir araya gelen gençler sokak hayvanlarına sahip çıkarak mama ve su verip sevgi gösterisinde bulundu.

05.09.2019 09:46 MHP'li gençler sokak hayvanlarına sahip çıktı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanlığı bünyesinde bir araya gelen gençler sokak hayvanlarına sahip çıkarak mama ve su verip sevgi gösterisinde bulundu.

MHP'li gençler, Diyarbakır sokaklarını gezerek aç ve susuz olan sokak hayvanlarını doyurdu. Gençlerin bu hareketi çevredeki vatandaşlardan taktir topladı. MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, bu çalışma ile hem gençlere hayvan sevgisi aşıladıklarını hem de aç kalan sokak hayvanlarına destek olduklarını söyledi. Kayaalp, "Biz MHP olarak gençlerimize insan sevgisi ile birlikte hayvan sevgisi de aşılıyoruz. Zaman zaman verdiğimiz eğitimlerle gençlerimize bu sevgiyi öğretiyoruz. Genç arkadaşlarımızla sokaklarda aç ve susuz kalan hayvanlara yönelik böyle bir çalışma başlattık. Bu sıcaklarda susuz kalan ve sokaklarda aç gezen hayvanlara karşı duyarsız kalamayız. Elimizden geldiği kadar sokak hayvanlarına sahip çıkacağız. Gençlerimiz Diyarbakır genelinde gezip gördükleri sokak hayvanlarına su ve mama verdi. Hayvanlara mama ve su ile birlikte sevgi de veriyoruz. Mama, su ve sevgiyle bu hayvanları besliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, MHP, Politika

Kaynak: İHA

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