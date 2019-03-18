MHP'li gençlerden Cumhur İttifakı'nın adayına sürpriz karşılama

Kaynak: İHA

MHP'li gençlerden Cumhur İttifakı'nın adayına sürpriz karşılamaGençler Başkan Adayı Yıldırım'ı meşale ve havai fişek gösterisi ile karşıladıİsmet Yıldırım: "Hep beraber Türkiye olacağız, Türk milleti olacağız"İSTANBUL - Cumhur İttifakı'nın Ümraniye'deki Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım'a, MHP'li gençlerden sürpriz karşılama. Parka gençlerle buluşmak için giden Başkan Adayı Yıldırım, meşaleler, havai fişek gösterisi ile, mehteran takımı tarafından karşılandı. Cumhur İttifakı'nın Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, İstiklal Parkı'nda MHP'li gençlerle buluştu. Parka gelen Başkan Adayı İsmet Yıldırım, gençler tarafından meşalelerle ve havai fişek gösterisi ile karşılandı. Mehteran takımının da yer aldığı karşılama sırasında gençler, Başkan Adayı Yıldırım'a yoğun ilgi gösterdi. Yıldırım, gençlerle semaver başında çay içerek sohbet etti.31 Mart'ta yapılacak seçimlerin önemine değinen Yıldırım, "Ama şurada 13 günümüz kaldı. İnşallah bu 13 günümüzü gece gündüz demeden yanımızdaki arkadaşlarımıza, kalpleri belki kırılmış olabilir, gönülleri belki küsmüş olan olabilir, onların hepsine ulaşarak bu meseleyi anlatmamız lazım. Cumhur ittifakının ne olduğunu bakın Yeni Zelanda'da olan hadise, o menfur hadise ortaya koyuyor. Cumhur İttifakı'nın ne olduğunu, vatanın bir olduğunu, bayrağın tek olduğunu, milletin bir bütün olduğunu, devletin de tek olduğunu, o Yeni Zelanda'daki hadise bize, aklımızı başımıza almamızı mutlaka hatırlatıyor" dedi.Yeni Zelanda'da şehit olan müslümanlara rahmet dileyen Yıldırım, "Haç ile Hilal'in kavgası bin yıl önce neyse, onlar yine aynı düşüncedeler. Bunu 80 yaşındaki onların ağababaları da öyle düşünüyor, en düşük seviyedeki ağababaları da onu düşünüyor. Onların gençleri de onu düşünüyor. İstanbul'u yeniden Konstantinopolis, İstanbul'u yeniden Doğu Roma yapmak istiyorlar. Ama biz onlara değil İstanbul'u, Türkiye'mizden bir santimetrekare yer veremeyiz. Gözü olanın gözünü çıkarırız" şeklinde konuştu.Cumhur İttifakı'nın ilelebet süreceğini dile getiren Yıldırım, "Onun için değerli kardeşlerim, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'mız ile birlikte ilelebet mezara kadar, bundan sonra hep birlikte Türkiye'mizi yerelde de, genelde de, merkezi hükümette de, başkanlık sistemimizde de mezara kadar beraber yöneteceğiz. Bu çok önemli arkadaşlarım. Hiç ona buna takılmadan, hiç önemli meseleleri kenara itmeden, ufak tefek şeylere kırılmadan, dökülmeden, hep beraber bir olacağız, beraber olacağız, diri olacağız, iri olacağız ve hep beraber Türkiye olacağız, Türk milleti olacağı" ifadelerini kullandı.