Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››MHP'li Grup Başkanvekili Erkan Akçay, darp edilen yazarın fotoğrafı paylaştı - Haberler

MHP'li Grup Başkanvekili Erkan Akçay, darp edilen yazarın fotoğrafı paylaştı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bugün saldırıya uğrayan yazar İsrafil Kumbasar'ın fotoğrafını paylaşarak, "Bu yakışıklı(!) kim? Şerefsizlik testi pozitif çıkmış diyorlar" şeklinde ifadeler kullandı.

24.03.2020 22:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 22:51

MHP'yi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi yazılarında ve sosyal medya paylaşımlarında eleştiren avukat İsrafil Kumbasar, saldıraya uğradı. Saldırının ardından Kumbasar'ın çekilen darp görüntülerini MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, sosyal medya hesabından paylaştı.

"BU YAKIŞIKLI KİM?"

MHP Milletvekili Akçay, paylaşımında yazar İsrafil Kumbasar için, "Bu yakışıklı(!) kim? Şerefsizlik testi pozitif çıkmış diyorlar." ifadelerini kullandı. Kumbasar'ın darp edilmiş görüntüleri tepki çekse de MHP'li Akçay, paylaşımını ve darp görüntülerini hesabından kaldırmadı.

SALDIRI BAHÇELİ'YE YÖNELİK SÖZLERİN ARDINDAN GERÇEKLEŞTİ

Saldırının Kumbasar'ın, "Şu Devlet Bahçeli'ye korona bağışlayacak bir tane hayırsever yok mu" ifadelerinin ardından gerçekleştiği iddia edildi.

MHP'li Grup Başkanvekili Erkan Akçay, darp edilen yazarın fotoğrafı paylaştı
MHP’li Grup Başkanvekili Erkan Akçay, darp edilen yazarın fotoğrafı paylaştı
Etiketler : Devlet Bahçeli, Erkan Akçay, MHP, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de koronadan can kaybı 44 oldu, vaka sayısı yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan can kaybı 44 oldu, vaka sayısı yükseldi
Nevşehir Belediyesi’nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık Haberler
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Hükümetin askeri ücret desteğinin miktarı belli oldu Haberler
Hükümetin askeri ücret desteğinin miktarı belli oldu
Ünlülerin reklamını yaptığı ilacın sahibi konuştu: Bu kadar mı cahiller Haberler
Ünlülerin reklamını yaptığı ilacın sahibi konuştu: Bu kadar mı cahiller
Türkiye’nin İran’a açılan kapısı yolcu giriş çıkışına kapatıldı Haberler
Türkiye'nin İran'a açılan kapısı yolcu giriş çıkışına kapatıldı
New York Valisi’nden Trump’a tepki: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin Haberler
New York Valisi'nden Trump'a tepki: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin
Koronanın yüzeylerde 3 gün yaşadığı tezini çürüten araştırma Haberler
Koronanın yüzeylerde 3 gün yaşadığı tezini çürüten araştırma
Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir Haberler
Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir

Son Dakika Güncel Haberleri

23:06: ABD'de Harvard Üniversitesinin rektörü ve eşinde Kovid-19 çıktı - Haber 23:04: Diyarbakır'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi - Haber 23:02: Doğu Akdeniz'de koronavirüs salgınına karşı camilerde dua edildi - Haber 23:02: İran'da bir emniyet müdürü koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 22:58: Fas'ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Haber 22:40: MHP'li Grup Başkanvekili Erkan Akçay, darp edilen yazarın fotoğrafı paylaştı - Haber 22:12: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi - Haber 22:11: Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık - Haber 22:04: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1100'e yükseldi - Haber 22:03: Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz - Ekonomi 19:35: Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı - Haber