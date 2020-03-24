MHP’li Grup Başkanvekili Erkan Akçay, darp edilen yazarın fotoğrafı paylaştı

MHP'yi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi yazılarında ve sosyal medya paylaşımlarında eleştiren avukat İsrafil Kumbasar, saldıraya uğradı. Saldırının ardından Kumbasar'ın çekilen darp görüntülerini MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, sosyal medya hesabından paylaştı.

"BU YAKIŞIKLI KİM?"

MHP Milletvekili Akçay, paylaşımında yazar İsrafil Kumbasar için, "Bu yakışıklı(!) kim? Şerefsizlik testi pozitif çıkmış diyorlar." ifadelerini kullandı. Kumbasar'ın darp edilmiş görüntüleri tepki çekse de MHP'li Akçay, paylaşımını ve darp görüntülerini hesabından kaldırmadı.

SALDIRI BAHÇELİ'YE YÖNELİK SÖZLERİN ARDINDAN GERÇEKLEŞTİ

Saldırının Kumbasar'ın, "Şu Devlet Bahçeli'ye korona bağışlayacak bir tane hayırsever yok mu" ifadelerinin ardından gerçekleştiği iddia edildi.