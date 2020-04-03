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MHP'li Ilıkan, Gölbaşı Mezarlığı'ndaki eksiklere dikkat çekti

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, defin ücretlerinin 30 bin TL'yi bulduğu Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Gölbaşı Mezarlığı'nda musalla taşı ve mescit olmamasına tepki gösterdi.

03.04.2020 12:27 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:27
MHP'li Ilıkan, Gölbaşı Mezarlığı'ndaki eksiklere dikkat çekti
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, defin ücretlerinin 30 bin TL'yi bulduğu Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Gölbaşı Mezarlığı'nda musalla taşı ve mescit olmamasına tepki gösterdi.

Ankara'da defin için en çok talep edilen mezarlıkların başında Gölbaşı Mezarlığı geliyor. Defin ücretlerinin 30 bin TL olduğu Gölbaşı Mezarlığı'nda musalla taşının yanı sıra, vatandaşların cenaze namazlarını kılabilecekleri alan ve vakit namazlarını kılabileceği bir cami de bulunmuyor.

Gölbaşı Mezarlığı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda olduğuna dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, mezarlıktaki eksikliklerin bir an önce giderilmesi gerektiğini söyledi. Ilıkan, "Gölbaşı Mezarlığı'nda yakınlarını defin ettirmek isteyen vatandaşlarımız 30 bin TL'yi ödemek zorunda. Ancak bu kadar yüksek bir ücreti ödeyen vatandaşlarımız, defin işleminin dışında herhangi bir hizmet alamıyorlar. Ne cenaze namazı kılabilecekleri bir alan var ne de abdest alabilecekleri bir yer var. Sadece cenazelerin yıkandığı bir gasilhane ve derme çatma yapılmış bir konteyner tuvalet var. İnsanlar en acılı günlerinde namazı başka bir adreste kılıp, defin için başka bir adrese intikal etmek zorunda kalıyor. Ne Gölbaşı halkı ne de Başkentliler bunu haketmiyor" dedi.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında camilerin kapalı olduğuna dikkat çeken Ilıkan, "Özellikle bu süreçte Gölbaşı Mezarlığı'ndaki eksiklikler vatandaşlarımızı mağdur ediyor. Gölbaşı Mezarlığı'na, Karşıyaka Mezarlığı'nda olduğu gibi yaz-kış kullanabilecek, üzeri açıp kapanabilen cenaze namazlarının kılınabileceği bir alanın yanı sıra, abdesthane ve vakit namazlarının da kılınabileceği bir cami yapılmalıdır" diye konuştu.

Ilıkan, 'Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesinde mezarlıklarda olması gereken şartların belirtildiğini ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin Gölbaşı Mezarlığı'nı yönetmeliğe uygun haline getirmesi gerektiğini sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara, MHP, Güncel
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