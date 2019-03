MHP'li Kalaycı: Halkımız PKK ve Fetö ile Yan Yana Gelenlere Dersini Verecek

Kaynak: DHA

Konya bürosunu ziyaret etti. MHP'li Kalaycı, ziyarette, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerel seçim süreciyle ilgili değerlendirme yapan Kalaycı, "Yurt içinde ve yurt dışında evlatlarımıza kurşun sıkanlar, pusu kuranlar ve her tarafta Türkiye'yi bölme çalışması yürütenler, belediye meclis üyeliklerine girip, belediyeye taşınıyor. Bunu kabullenmek mümkün mü? CHP böyle bir sorumsuzluğu nasıl yapabilir? İYİ Parti böylesi bir ortaklıkta nasıl yer alabilir? Benim askerlerimi, polislerimi şehit eden o katil terör örgütü, PKK'nın temsilcilerin nasıl meclislere taşınabilir? Bunu hangi vicdan kabul edebilir?" diye konuştu.HDP'ye yönelik eleştirilerde bulunan MHP'li Kalaycı, şunları söyledi:"Eş başkanları açıklamalar yapıyor. Bir de ayar veriyor; CHP'ye, İYİ Parti'ye. Belediye başkanlarının seçilirse kendi oylarıyla seçileceğini söylüyorlar. Bir taraftan 'Kürdistanda kazanacağız; batıda AK Parti'ye, MHP'ye kaybettireceğiz' diyorlar. Bu nasıl bir sorumsuzluk? Nereye varmak istiyorlar, anlamak mümkün değil. Türk milleti, terör örgütlerinin desteğini almış, terör örgütleriyle iş birliği yapmış hiçbir siyasiye oy vermez. Bu; şehitlerimize, tarihimize saygısızlıktır. Bir belediye almak için belediye meclis üyeliğine yüksek oy almak için neden bu yola başvuruyorlar? Bunun izahını versinler, öyle inkar etmesinler. Her şey açık seçik ortada. Belediye meclis üyeliklerine HDP'den giren, PKK ile bağlantısı olan kişilerin bütün şecereleri ortaya çıkmış durumda. Hangi tarihte, PKK'da ne yapmış, İmralı'daki cani ile ilgili ne yapmış hepsinin dökümleri var. Bu nasıl kabul edilebilir? Belediyelere bunları taşımak, ne demektir bu? Bunun altında ne yatıyor, izah etmeleri lazım. Bu bir zillettir. Bu teşhisimizin de doğru olduğu ortada. Ben insanımızın buna asla müsaade etmeyeceğine inanıyorum."'HDP'NİN EŞ BAŞKANI AYAR VERİYOR, GIKLARI ÇIKMIYOR'Konuşmasında CHP'yi de eleştiren Kalaycı, "İşin ilginç tarafı; CHP'nin bakışına baktığımızda PYD'ye 'terör örgütü' diyemeyen, YPG'ye 'terör örgütü' diyemeyen bir CHP yönetimi var. Hatta 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 'Bizim Suriye'de ne işimizi var?' diyerek, bu harekata karşı çıkan, yine CHP Genel Başkanı ve sözcüleriydi. HDP'nin eş başkanı, kendilerine ayar veriyor, hiç gıkları çıkmıyor. Ne HDP'ye ne de PKK, PYD ve YPG'ye geldi mi ağızlarını açmıyorlar. Çıkıp, 'Atatürk'ün partisiyiz' diyorlar; ama Atatürk ile de hiçbir ilişkileri kalmadı. Türk halkımız sağduyuludur. 31 Mart seçimlerinde PKK ile FETÖ ile yan yana gelenlere sandıkta dersini verecek. Buna sonun kadar inanıyoruz" dedi.'GEREKLİ DELİLLERE ULAŞILDIĞINI ANLIYORUM'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya mitingindeki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili açıklamalarına değinen MHP'li Kalaycı, şunları söyledi:"Biz terörle mücadelede FETÖ olsun, PKK olsun, hangi terör örgütü olursa olsun, sonuna kadar destek verdiğimizi her zaman söyledik. Her defa da o desteği gerek yasama çalışmalarında gerekse yaptığımız açıklamalarla destekledik. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Konya mitinginde gerek 'Yurtta Sulh Konseyi'nin siyasi ayağıyla ilgili gerekse de '15 Temmuz'da başbakan olacağım' söylemleri ve o dönemde her gittiği yerde 'Yurtta sulh, cihanda sulh' söylemlerinde bulunmuş olmasının, bunun bir hesabının sorulacağını burada açık açık ifade etti. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu kapsamda olduğunu 'Öyle benim dokunulmazlığım var, güvenmesin. Yasama ve yargı seçimden sonra gereğini yapacak' dedi. Bu çok açık bir ifade. Belli ki devletimizin elinde dosyalar oluşmuş. Bu darbe girişimiyle ilgili yapılanmada bunların da sorumlulukları var ki 'Yurtta Sulh Konseyi'nin diğer ayakları ortaya çıktı; ama siyasi ayağı ortaya çıkmadı. Ama ben Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı açıklamalarda bu konuda da gerekli delillere ulaşıldığını, dosyanın tekamül ettiğini anlıyorum. Seçimden sonra da düğmeye basılacak anladığım kadarıyla."'OPERASYONLARA DESTEK VERİRİZ'Darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili de konuşan MHP'li Kalaycı, "Samimi bir şekilde bu operasyonlar yapıldı; ama bir tek siyasi ayağı kalmıştı. Siyasi ayağa girmeden bu mücadele bitmiş sayılmaz; çünkü siyasi ayak olmadan bunların yapılanması, buralarda istedikleri gibi yapılanması mümkün olmazdı. Sürekli siyasi ayak üzerine operasyon yapılmasını talep ettik. Cumhurbaşkanı'mızın açıklamalarında bunun hemen seçim sonrası başlatılacağını anlıyoruz. MHP olarak destek veriyoruz tabi ki. Biz zaten baştan beri talep ediyoruz. Bu konuyla ilgili yapılacak operasyonlara da tabi ki destek veririz" dedi. - Konya