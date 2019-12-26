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MHP'li Karakaya, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü etkinliklerine katıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü kapsamında Bala ilçesindeki Beynam Köyü'nde düzenlenen törene katıldı.

26.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:24 MHP'li Karakaya, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü etkinliklerine katıldı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt , Mustafa Kemal Atatürk'ün 'ya gelişinin 100. yıl dönümü kapsamında Bala ilçesindeki Beynam Köyü'nde düzenlenen törene katıldı.
Karakaya, Emine Erişen Ortaokulu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Beynam'da ülke geleceği adına çok heyecanlı bir gece geçirdiğini söyledi.
Atatürk ve silah arkadaşlarının Beynam'dan sonra Ankara kent merkezine geldiğini ifade eden Karakaya, "Atatürk ve silah arkadaşlarının 7 ay büyük zorluklar ve yokluklar içerisinde yürüttükleri Anadolu serüveni, Ankara'da milli mücadele olarak ete, kemiğe bürünecekti. Bu anlamda önemliydi." diye konuştu.
Karakaya, Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle andıklarını dile getirdi.
Bala Kaymakamı Yusuf Turhan da programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran ise Beynam'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi şartlarda kurulduğunun gözler önüne serilmesi için son derece önemli olduğunu vurguladı.
Tören kapsamında, seğmen ekibi eşliğinde Beynam'daki Atatürk ve Kültür Evi'ne kadar yürüyüş yapıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Karakaya, Ankara, MHP, Güncel

Kaynak: AA

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