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MHP'li Kayaalp, engelli miniklere oyuncak dağıttı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, dolayısıyla MHP Diyarbakır il Başkanı Cihan Kayaalp, Kayapınar Özel Eğitim Anaokulu'nu ziyaret ederek minik öğrencilere oyuncak dağıttı.

03.12.2019 14:13 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:20MHP'li Kayaalp, engelli miniklere oyuncak dağıttı
3 Aralık Dünya Engelliler Günü, dolayısıyla MHP Diyarbakır il Başkanı Cihan Kayaalp, Kayapınar Özel Eğitim Anaokulu'nu ziyaret ederek minik öğrencilere oyuncak dağıttı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il Başkanı Cihan Kayaalp ve beraberindeki partililerle birlikte merkez Kayapınar ilçesi'nde bulunan Kayapınar Özel Eğitim Anaokulu'nu ziyaret ettiler. Okul yöneticileri tarafından kapıda karşılanan Başkan Kayaalp, okulun işleyişi hakkında okul yöneticilerinden bilgi aldıktan sonra, engelli minik öğrencilere oyuncak dağıttı.

"Esas engel insanın kafasındadır, aklının içindedir"

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan MHP Diyarbakır il Başkanı Cihan Kayaalp, 3 Aralık Dünya Engelliler günü ve bu vesileyle Kayapınar Özel Eğitim Anaokulunu ziyaret ettiklerini belirterek, "Çocuklarımızı gördük ve çeşitli hediyeler getirdik. Her sağlıklı birey, birer bedensel engelli adayıdır. Esas engel insanın kafasındadır, aklının içindedir ve onu yenersek fiziki hiçbir engel insanı durduramaz. Bunu da zaman zaman gördüğümüz olaylarla anlıyoruz. İnşallah bütün engelli çocuklarımız kafasındaki engeli bitirir ve geleceğine dair daha iyi bir bakış açısıyla bakar" diye konuştu.

Açıklamanın ardından Başkan Kayaalp ve beraberindekiler okuldan ayrıldı. - DİYARBAKIR

Dünya Engelliler Günü, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

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