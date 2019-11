MHP'li Mustafa Kalaycı: "Konya'nın ulaşım projeleri biran önce tamamlanmalı"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Konya'nın ulaşım projelerinin biran önce tamamlanmasını beklediklerini söyledi.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bütçe görüşmeleri esnasında konuşan Mustafa Kalaycı, Konya-Kayacık Lojistik Merkezi Projesi, Çevre Yolu ve Metro Projesi konusunda Bakan Mehmet Cahit Turhan'a sorular yöneltti.Konya-Kayacık Lojistik Merkezi Projesinin 2008 yılında yatırım programına alınmasına ve aynı yılda programlanan lojistik merkezlerin birçoğunun hizmete alınmasına rağmen uzun yıllar sürüncemede kaldığını hatırlatan Kalaycı, "Proje ihale edilmiş, sonra iptal edilmiş, yeniden ihale edilmiş, şimdi tamamlama aşamasına gelmiştir. Konya ekonomisi için çok önemli olan Kayacık Lojistik Merkezi Projemiz ne zaman tamamlanacak, ne zaman hizmete açılacak? Hızlı tren ulaşım teknolojileri geliştirilerek raylı taşımacılıkta altyapı, üstyapı ve elektromekaniğin yerli üretimi sağlanmalı, sanayi odaklarının liman ve ana hat demir yolu bağlantıları gerçekleştirilmelidir. Konya-Karaman-Ulukışla-Yenice-Mersin Hızlı Tren Projesi'yle ilgili Konya-Karaman kısmı tamamlandı. Projenin tümüyle bitirilmesini ne zaman sağlayacağız? Bu konuda geleceğe dönük planlamamız ne? Gerek daha önce tamamlanan ve Konya'nın Ankara, İstanbul, Eskişehir'e hızlı trenle ulaşımını sağlayan Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren Projesi'nden dolayı gerekse de Konya Metro Projesi'nin başlatılmasından dolayı bu konuda en büyük emeği ve katkısı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakan olarak şahsınıza, Bakanlık ve Demiryollarımızın personeline Konyalılar adına çok teşekkür ediyorum" dedi."Konya; Çevre Yolu ve Metro Projesinin hızla tamamlanmasını bekliyor"Mustafa Kalaycı, vaat edildikten 15 yıl sonra yapım aşamasına gelen Metro projesinin Konyalılar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti. Konya Çevre Yolu Projesinin de şehir içi trafiğin rahatlaması için önemli olduğunu vurgulayan Kalaycı, "On yıldır bu Komisyonda gündeme getiriyorum, Konya Çevre Yolu Projemiz. Konya şehir içi ulaşım sisteminin rahatlatılması için çok önemli olan Konya Çevre Yolu Projesinin de hızla tamamlanmasını bekliyoruz. 122 kilometrelik çevre yolunun 68 kilometresi yatırım programına alındı, önemli bir kısmı da tamamlandı bunun. Geri kalan kısmının daha sonraki yıllarda ihale edileceğini söylüyorsunuz. Çok uzun beklemeyelim, sizden beklentimiz bu, bir on yıl daha beklemeyelim. Tümüyle 122 kilometrelik çevre yolumuzun tamamlanmasını istiyoruz. Karaman Ayrancı ile Mersin Erdemli arasında bir yolumuz var. Bu Sertavul'un yükünü de alacak, daha kısa bir yol olacak. Orayla ilgili de bayağı önemli bir kısmı yapıldı ama tamamlanmadı, o kalan kısmının da bir an önce yapılmasını bekliyoruz. Ayrancı-Erdemli arasında bir yolumuz var onun da hızla bitmesini bekliyoruz" diye konuştu.Bozkır-Seydişehir arasındaki yolda ölümlü kazaların sıkça yaşandığını bildiren Mustafa Kalaycı, buranın bölünmüş yol kapsamına alınmasını istediklerini, aynı isteklerinin Sarıoğlan'dan Bozkır-Seydişehir arasındaki yol içinde geçerli olduğunu sözlerine ekledi. - KONYA