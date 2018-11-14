MHP'li Ökkeş Şentürk, Belediye Başkanlığı İçin Adaylığını Açıkladı

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:21



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:21

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkan Yardımcısı Ökkeş Şentürk görevinden istifa ederek İslahiye Belediye Başkanlığı için adaylığını açıkladı.Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında birlikte görev yaptığı yöneticilere ve İl Başkanı Muzaffer Çelik'e teşekkür eden Ökkeş Şentürk, yaşanabilir bir kent oluşturmak için İslahiye Belediye Başkanı olmak istediğini ve bu yüzden aday adaylığını açıkladığını söyledi. Şentürk, düzenlediği basın toplantısında, "Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde ülkeme ve memleketime hizmet etmek için MHP İl başkanlığı görevimden istifa ettim. İslahiyeli hemşehrilerimin daha huzurlu, daha yaşanabilir bir ilçede hayatlarını sürdürmeleri için bu göreve talip oldum. Güzel İslahiye'mizin dağ gibi biriken sorunlarını ancak ve ancak Milliyetçi Hareket Partisi çözecektir. İslahiyeli hemşehrilerimizin bu konuda gerekeni sandıkta yapacaklarından hiç şüphem yok. Sayın liderimiz Devlet Bahçeli ve teşkilatımızın vereceği karar doğrultusunda biz hizmete her alanda hazırız. Teşkilatçılık ruhu bizim geleneğimiz halkımıza hizmet ise vazifemizdir" dedi.Şentürk açıklamasının devamında, "İslahiyeli çiftçimizin, esnafımızın, memurumuzun vatandaşımızın sorunlarını yakından takip ediyoruz. Özellikte sanayi ve üretimde hak ettiği yeri alması için halkımızla birlikte çalışacağıma, bana bu görev verilirse ayırt etmeksizin tüm vatandaşımıza hizmet edeceğime söz veriyorum. Biberiyle, kuru üzümüyle Türkiye'de üretime büyük destek veren çiftçimiz ile el ele vereceğiz. Kültürel ve sanatsal alanda gençlerimizin sosyal yaşam alanlarının kısıtlı olduğu ilçemizin sinemaya ihtiyacı var. İslahiyeli öğrencilerimizi ve gençlerimizi sporda, sosyal ve kültürel alanda sanatsal alanda her tür desteği vereceğiz. Çünkü gençlerimiz bizim geleceğimiz. İlçemizin turizmden eğitime, ticaretten sanayiye ne yapılacaksa gereken çalışmaları STK'larımızın, kurumlarımızın ilçemizin ileri gelenleriyle istişare ederek yapacağız. Kimsenin adamı değil vatandaşın hizmetkarı olacağız" diye konuştu."Üç hilali İslahiye'ye dikeceğiz"Şentürk basın açıklamasının son bölümünde, "MHP nin geçmişten bugüne kadar yerel yönetimlerde elde etmiş olduğu başarılar milletimiz tarafından bilinmektedir. İnanıyorum ki bilinen bu gerçekten hareketle İslahiye halkı yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisine ve adaylarına güvenerek destek verecektir. İslahiye'mize hizmet etmek bizim için şereftir. İslahiye'yi üç hilalin ahlaklı, çalışkan, dürüst, şeffaf, toplumcu, birleştirici, örnek gösterilen üretken belediyecilik anlayışıyla buluşturmak, ilçemizde yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için İslahiye Belediye Başkanlığına aday adayı olduğumu kamuoyunun bilgisine sunarım. Açıklamamı bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Bey'in sözü ile bitirmek istiyorum. Biz gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünüyoruz, bize Allah'ın himayesi yeter, keremi yeter, bize milletimizin sevgi ve desteği yeter" diyerek adaylığını açıkladı. - GAZİANTEP