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MHP'li Osmanağaoğlu'ndan Soyer'e borçlanma eleştirisi

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "Kendi adına 200 milyon, İZSU adına 220 milyon, ulaşım hizmetlerinde sorumlu ESHOT adına 50 milyon borçlanma yetkisi olan Tunç Soyer, sadece 7 ayda 470 milyonluk bir faturayı İzmir'e kesmiştir.

04.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:02MHP'li Osmanağaoğlu'ndan Soyer'e borçlanma eleştirisi
MHP Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "Kendi adına 200 milyon, İZSU adına 220 milyon, ulaşım hizmetlerinde sorumlu ESHOT adına 50 milyon borçlanma yetkisi olan Tunç Soyer, sadece 7 ayda 470 milyonluk bir faturayı İzmir'e kesmiştir." dedi.
Tamer Osmanağaoğlu, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, İzmir'in sorunları ve güncel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Konuşmasına, Gaziemir ilçesinde alevi bir vatandaşın evinin işaretlenmesini kınayarak başlayan Osmanağaoğlu, "Alevi kökenli vatandaşlarımıza yönelik girişilen alçak, rezil ve hayasız provakasyonu nefretle kınıyorum. Bizi birbirimize düşürmeye çalışan bu kirli hesapların, bin yıllık kardeşliğimizin mayasıyla yoğurulan Anadolu topraklarında tutma ihtimali yoktur." ifadelerini kullandı.
İzmir'de toplu taşıma araçlarına yapılan zammı hatırlatan Osmanağaoğlu, 60 yaş üzeri biniş kartlarındaki artış oranının yüzde 67'ye ulaştığını vurguladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in işe başladığı günden bu yana sürekli borçlandığını savunan Osmanağaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Kendi adına 200 milyon, İZSU adına 220 milyon, ulaşım hizmetlerinde sorumlu ESHOT adına 50 milyon lira borçlanma yetkisi olan Soyer, sadece 7 ayda 470 milyon liralık bir faturayı İzmir'e kesmiştir. Bunun dışında Karşıyaka Belediyesinin de 250 milyon lira borcu var. Belediye çareyi KENT AŞ isimli şirketin 720 işçinin maaşına el koyarak buldu. Maaşlarının yarısını alamayan emekçi kardeşlerimiz, alın terlerinden çalınan paranın nereye aktarıldığını öğrenmek istemektedirler."
MHP yönetimindeki Aliağa Belediyesinin ise İZBAN tarafından cezalandırıldığını savunan Osmanağaoğlu, aynı güzergahta ve yakın bazı ilçelere giden seferlerin neredeyse üçte biri kadar seferin Aliağa'ya gittiğini savundu.
İzmir'de bu tip uygulamaların normal karşılandığını ifade eden Osmanağaoğlu, "Tunç Soyer ve yeni CHP zihniyetinin baskı altına aldığı kesim sadece partililer değildir. Bizzat CHP mensubu olup, onlar gibi düşünmeyen insanlar da en ilkel biçimde cezalandırılmaktadır." ifadelerini kullandı.

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Tamer Osmanağaoğlu, İzmir, MHP, Politika

Kaynak: AA

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