MHP'li Şahin: Teşkilatlarımızla Zeybekci İçin Çalışacağız

27 Kasım 2018 Salı 15:56



27 Kasım 2018 Salı 15:56

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Biz, AK Parti'nin adayına pazarlıksız ve şartsız 'tamam' dedik. Tüm teşkilatlarımızla Sayın Zeybekci'nin lehine çalışacağız" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Nihat Zeybekci'yi açıkladı. Zeybekci, aynı zamanda Cumhur İttifakı çerçevesinde MHP'nin de adayı oldu."SEÇİLMESİNE KATKIMIZ OLACAK" Zeybekci'nin adaylığıyla ilgili konuşan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin söylediği gibi, biz AK Parti'nin adayına pazarlıksız ve şartsız 'tamam' dedik. 'Hayırlısı olsun' diyorum. İzmir'i kazanacağımıza inanıyoruz. Tüm teşkilatlarımızla Sayın Zeybekci lehine İzmir'de çalışmalarımızı sürdürüp, inşallah belediye başkanı olmasında da katkımız olacaktır. Zeybekci, siyasi deneyimi olan ve Denizli'de belediyecilikte başarılı olmuş bir isim" dedi.(İHA)