03 Mart 2019, 18:04
»»

MHP'li Semih Yalçın: Gölbaşı İlçe Başkanı Pehlivan Görevden Alındı (2)

MHP

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Ankara Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan'ın görevden alındığını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Ankara Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan'ın görevden alındığını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı  Semih Yalçın, yazılı açıklama yaptı. Yalçın açıklamasında,  "Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan, görevden bugün itibariyle alınmıştır" dedi. - Ankara Ersin Pehlivan, Ankara, MHP, Semih Yalçın, Politika
Kaynak: DHA