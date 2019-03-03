MHP'li Semih Yalçın: Gölbaşı İlçe Başkanı Pehlivan Görevden Alındı (2)

<a class='keyword' href='/mhp/' title='MHP'>MHP</a> Genel Başkan Yardımcısı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/semih-yalcin/' title='Semih Yalçın'>Semih Yalçın</a>, partisinin <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ankara-golbasi/' title='Ankara Gölbaşı'>Ankara Gölbaşı</a> İlçe Başkanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ersin-pehlivan/' title='Ersin Pehlivan'>Ersin Pehlivan</a>'ın görevden alındığını açıkladı.<br><br>MHP Genel Başkan Yardımcısı <a class='keyword' href='/semih-yalcin/' title='Semih Yalçın'>Semih Yalçın</a>, yazılı açıklama yaptı. Yalçın açıklamasında, 'Gölbaşı İlçe Başkanı <a class='keyword' href='/ersin-pehlivan/' title='Ersin Pehlivan'>Ersin Pehlivan</a>, görevden bugün itibariyle alınmıştır' dedi. - Ankara