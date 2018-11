MHP'li Taşdoğan: Adaylarımız En Güçlü Adaylardır

29 Kasım 2018 Perşembe 12:12



MHP Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, AK Parti'nin yerel seçimlerde destek vereceği MHP adaylarının, çok iyi konumda olmadığı yönündeki iddialara ilişkin, "Mevcut adaylarımız her türlü zor şartlar içinde büyükşehirleri kazanmış, MHP'nin muhalefet olduğu dönemde belediyeleri kazanmış arkadaşlarımızdır. Şu anda da her seçim bölgesinde MHP'nin mevcut adayları en güçlü adaylardır" dedi.MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Gaziantep'in sorunlarını gündeme getirdi. Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep'in ayakkabı üretiminde Türkiye'de en üst sıralarda yer aldığını, artık dünya pazarına açılması gerektiğini bildirerek üreticiye teşvik verilmesini istedi. Taşdoğan, Gaziantep'in bir başka sorununun da çocuk anneler olduğunu belirterek Sağlık Bakanlığı verilerine göre kentte 18 ayda bin 605 çocuk annenin gebe kaydına girdiğini bildirdi.Ali Muhittin Taşdoğan, bir gazetecinin Osmaniye, Mersin ve Adana'yı MHP'nin istediği ve AK Parti'nin de buna destek olacağını anımsatması, bu illerdeki mevcut belediye başkan adaylarının çok iyi konumda olmadığının düşünüldüğü iddialarına ilişkin, "Mevcut adaylarımız her türlü zor şartlar içinde büyükşehirleri kazanmış, MHP'nin muhalefet olduğu dönemde belediyeleri kazanmış arkadaşlarımızdır. Şu anda da her seçim bölgesinde MHP'nin mevcut adayları en güçlü adaylardır" dedi. - Ankara