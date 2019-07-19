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MHP'li Taytak'tan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a ziyaret

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı makamında ziyaret etti.

19.07.2019 10:30 MHP
MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı makamında ziyaret etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile yaptığı görüşmeyle ilgili açıklamada bulunan Taytak, Afyonkarahisar İl Müftülüğüne bağlı eksik yerlere İmam-Hatip ve Müezzin ataması talep ettiklerini belirtti.
Taytak, açıklamasında şunları kaydetti:
"Afyonkarahisar merkezde 261, ilçelerimizde ise 933 olmak üzere il genelinde toplam bin 194 camii bulunmaktadır. İlçelerimizde İmam-Hatip ve Müezzin eksiklikleri vardır. Birçok camii de gönüllü vatandaşlarımız tarafından hizmet verilmektedir. Turizm bölgelerine giden karayolunun üzerinde bulunan beldelerimiz de turizm bölgelerine giden yerli turistlerin mola verdiklerinde ibadet edecekleri camiiler de İmam-Hatip ve Müezzin bulunmaması ciddi anlamda sıkıntılar yaşatmaktadır."
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da Afyonkarahisar'daki İl Müftülüğündeki personel eksikleri için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade ettiği belirtildi.
Kaynak: AA
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