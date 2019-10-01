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MHP'li Taytak'tan koordinasyon çağrısı

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, TBMM'nin 27. dönem 3. Yasama Yılı dolayısıyla seçim bölgesindeki il protokolüne koordineli çalışma çağrısında bulundu.

01.10.2019 18:10MHP'li Taytak'tan koordinasyon çağrısı
MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, TBMM'nin 27. dönem 3. Yasama Yılı dolayısıyla seçim bölgesindeki il protokolüne koordineli çalışma çağrısında bulundu.
Taytak, yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar genelindeki tüm talepleri karşılamak ve kenti kalkındıracak projelere destek olmaya hazır olduklarını bildirdi.
Kendilerine iletilen konuların takibini hassasiyetle yapacaklarını kaydeden Taytak, "İl protokolüyle koordineli ve samimi duygularla yapacağımız çalışmaların Afyonkarahisar'ımıza çok daha fayda sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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