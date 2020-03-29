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MHP'li vekil AK Parti'nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, koronavirüsle mücadele kapsamında çöp ithalatının durdurulmasını isteyerek "Üste para vererek virüs ithal etmeyelim" dedi.

29.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:45

Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadele ederken MHP'den dikkat çeken çöp ithalatı durdurulsun çağrısı geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, AK Parti hükümetine "Üste para vererek virüs ithal etmeyelim. Kovid-19 salgınının önüne geçilene kadar yurt dışından çöp ithalatı durdurulmalı" diye seslendi.

İKİ BAKANLIĞA ÇAĞRI YAPTI

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Hidayet Vahapoğlu, "Üste para vererek virüs ithal etmeyelim. Geri dönüşüm gerekçesi ile çöpünü ithal ettiğimiz ülkelerin tamamı koronavirüsten kırılıyor. Kovid-19 salgınının önüne geçilene kadar yurt dışından çöp ithalatı durdurulmalı" dedi. Vahapoğlu bu konuda Sağlık ve Ticaret Bakanlıklarına çağrıda bulundu.

TÜRKİYE'NİN ÇÖP İTHALATI İSTATİSTİKLERİ

Türkiye aralarında İtalya, İspanya, İngiltere, Fransa, Japonya, Belçika, Hollanda ve Almanya'nın bulunduğu çok sayıda ülkeden aylık 50 bin tona yakın çöp ve plastik atık ithal ediyor.

Türkiye 2014 yılında 45.3 milyon dolar plastik atık ithal ederken bu miktar 2018 yılında 116.4 dolara yükseldi. Ocak–Ağustos 2019 döneminde ise 73.4 milyon dolara ulaştı.

Doğada çözülmesi yüzlerce yıl süren plastik atıkların geri dönüşümünde çok yüksek enerji harcanıyor ve hava kirliliğine yol açıyor.Havaya karışan bu atıklar yağmur ile toprağa karışarak hem toprağı kirletiyor hem de yeraltı sularını zehirliyor. Çöp ithal ettiğimiz ülkelerden özellikle Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere korona virüs ile mücadelede zor günler geçiriyor.

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MHP’li vekil AK Parti’nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi
Etiketler: Hidayet Vahapoğlu, Milletvekili, Bursa, MHP, Sağlık, Politika, Güncel

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MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, AK Parti'nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi

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Haberler ›› Politika ››MHP'li vekil AK Parti'nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi - Haberler
Yorumlar (13)
GÜRBETCİ:Desene korona türkiyeden yayildi
Cevap Yaz 0 0
DEDE:çöptemi ithal ediyoruz Alem ülkeyiz
Cevap Yaz 1 1
GURBETCİ:Avrupanin coplugu olmus Turkiye. Filipinler canadaya butun copleri geri yollamisti. Avrupanin artiklarini yolluyorlar bize, pis isi biz yapiyoruz. Birde coplukten gecilmezdi diye soylenenler var. Inanilmaz gibi degil. Ne hallere dustuk.
Cevap Yaz 1 1
YALIN:Bu adam taraflı yalan haberci egerki türkiyede ki hurdalar kalırsak corona olursunuz yurtdışından gelen ambalaj atıkları bir kere 20 25 gün gemi de geliyor 20 25 günde ne virüs ne başka birşey kalır bu taraflı bir haber
Cevap Yaz 4 2
YALIN:Bu resim gerçek dışıdır böyle bir ithalat yoktur kesinlikle resim aldatıcıdır Gelenler plastik ve ambalaj atığı hurda naylondur.temiz ve belgelidir.
Cevap Yaz 4 3
AÇGÖZÜNÜ:rezalet , nelerle uğraşıyoruz, böyle bir ithalat olur mu
Cevap Yaz 2 16
MERT:Eski plastikler yeniden dönüşümle yeniden plastik eşya olarak yine o ülkelere ihraç ediliyor.
2 2
TARRRR:ulan bide buların çöpünü alıp paramı kazanıyoruz kalkak gidek kardesım bu nedir
Cevap Yaz 0 11
YALIN:Bilader burda gösterilen resim kesinlikle yurtdışından gelen hurda plastikleri yansıtmıyor aldatmaca resim bu 20 gün yol sürüyor gelene kadar virüs felan kalmaz
2 1
FATİH ALTAYLİ NE DEMİS:herseyi höt hötle yaptiran devlet is sokaga cikma yasagi gelince nasikda naziklesti demis. ne kadar hakli demis yabanci ulkelerin copune kadar dusen bir devlet var basimizda bizlerin sagligi acaba umurlarinndami kendileri guvende sokaga cikip calisma dertleri yok nasil olsa video konferansla islerini yurutuyor
Cevap Yaz 2 6
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