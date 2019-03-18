MHP'li Vekil Enginyurt'tan Bülent Arınç'a Tepki: Biri Bunu Sustursun

Eski AK Partili Bülent Arınç'ın MHP Manisa Adayı Cengiz Ergün için söylediği"Manisa'dan çeksin ayağını artık" sözleri tepki çekti. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Arınç'a tepki göstererek "MHP düşmanlığına devam ediyor. Biri bunu sustursun." dedi.

Manisa'da Yunus Emre Belediyesi'nin yaptığı 50. Yıl Mahallesi Çamlık Kültür ve Taziye Evi'nin açılışında konuşan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın sözleri, MHP'lilerin tepkisiyle karşılandı.

MHP'LİLER SALONU TERK ETTİ

Arınç'ın, MHP adayı Cengiz Ergün için "3 dönemi dolacak, gitsin İzmir'e büyükşehir belediye başkan adayı olsun. Manisa'dan çeksin ayağını artık." açıklaması üzerine MHP'liler salonu terk etti.

Bülent Arınç

MHP'Lİ İSİMDEN TEPKİ: DÜŞMANLIĞINA DEVAM EDİYOR

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Bülent Arınç'a bu sözleri nedeniyle Twitter'dan sert tepki gösterdi. Enginyurt, Arınç'ın Manisa'da yaptığı açıklamalara, "MHP düşmanlığına devam ediyor. Adam her fırsatta, 'beka yoktur', MHP Manisa adayına giydirme ne ararsan var. Biri bunu sustursun." karşılığını verdi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt

İşte o paylaşım;